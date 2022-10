Pepe Cibrián ya es un ícono fundamental de la comedia musical en nuestros escenarios. En este camino, transita el final de su gran capolavoro, "Drácula", mientras se apresta a estrenar en Córdoba una megapropuesta que ha denominado "Dorothy" (en tributo a la magia de "El Mago de Oz"), con espíritu federal.

"'Drácula' es un antes y un después en mi trayectoria. Me voy despidiendo de esta gran criatura que generó alegría y deslumbró a varias generaciones. Y no lo vivo con tristeza, ya que soy consciente de que existe una gran camada de talentosos artistas, continuadores de esta saga, sobre todo en el teatro independiente. Esta última vuelta fue posible gracias a la confianza que le puso Tito Lectoure. Él se animó, lo instaló en el Luna Park y lo que parecía para mucha gente un delirio se convirtió en un importante éxito a nivel nacional y un verdadero fenómeno, ya que después de treinta años de su debut siguió llenando estadios, como va a suceder con el Movistar Arena esta semana (del 6 al 8 de octubre). Me atrevo a decir que no encuentra antecedente a nivel mundial", describe orgulloso el artista.

.

Acerca de si alguna vez estuvo la idea de hacer una película con su versión, Pepe Cibrián cuenta: "Ángel (Mahler) lo pensó y mantuvo charlas con gente del gremio, pero quedó ahí. Desde mi visión creo que la magia del teatro es imposible trasladarla a otra área artística, salvo honrosas excepciones, como 'La novicia rebelde', 'Chicago' y 'Cabaret'".

Pepe Cibrián, feliz por el éxito de "Drácula".

En cuando a Dorothy, el director cuenta que será "un espectáculo que tendrá aliento federal". "Yo, desde siempre, amé mi país y he tenido la suerte de encontrar talentos diseminados a lo largo y a lo ancho de nuestro territorio. La obra es muy atractiva y mágica, y el elenco cordobés es de primer nivel", declaró.

El corazón, en forma

Pepe Cibrián junto a Nahuel Lodi, su pareja.

Acerca de cómo es su presente sentimental luego de algunos nubarrones en su flamante matrimonio, Pepe Cibrián asegura que todo fue superado. "Nahuel es un gran compañero, tenemos muchos proyectos y, a su vez, trabaja conmigo en la parte organizativa, porque él no fantasea con ser actor. A mí me hace mucho bien, porque, a mi edad, tener un compañero que me ayude en esta instancia del camino me hace muy feliz".

.

Para cerrar, comenta que las acusaciones de acoso que recibió hace algunas semanas "son cuestiones que no puedo tomar en serio. Por otra parte, mis abogados ya están trabajando y haciendo todo lo que corresponde hacer. Para eso está precisamente la ley".