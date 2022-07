@sofinabias

Desde el comienzo de su participación en "Soñando por Bailar 2011", Eugenia Lemos siempre supo que su objetivo en el reality artístico era "llamar la atención" para poder generar una trayectoria en los medios argentinos.

Tal como lo deseó con todo su corazón y se lo propuso, la joven oriunda de San Antonio de Padua, de 25 años en ese entonces, consiguió consagrarse campeona de la primera edición del ciclo conducido por Viviana Canosa, y de esa forma, catapultar su carrera al estrellato.

En diálogo con DiarioShow, Lemos aseguró que tuvo muy en claro que la competencia de El Trece "fue un primer paso para hacerme un nombre y que la gente me conozca. Después de eso venía la constancia y la perseverancia para forjar mi camino, y establecerme en el medio, para trabajar de lo que yo estudié, que es la actuación. Solo fue un paso para...".

Eugenia Lemos se consagró campeona de "Soñando por Bailar" tras enfrentarse a Hernán Cabanas en la final.

Si bien fue algo nuevo para su vida, la repercusión del programa, que descubrió figuras como Barby Franco o Magui Bravi, no causó gran conmoción en ella: "No me sorprendió porque yo busqué que fuese así. Yo quería llamar la atención para hacerme un nombre y después de eso arrancar mi carrera. Yo soy muy estratega".

"Doy muchas charlas motivacionales y siempre digo que hay diferentes formas de vivir y una es tomar las riendas de tu vida. Yo he sido ´hacedora, creadora´ y moví los lazos de lo que yo quería vivir. No se me dieron por un golpe de suerte, sino que yo las busqué. Es mucho el trabajo que hay detrás de mi vida. Trabajo absolutamente todos los días de mi vida", destacó.

El antes y después de Eugenia Lemos: tiene una productora de contenidos junto a su novio, Matías.

Su filosofía respecto el trabajo se mantiene con ella hasta la actualidad, ya que gracias a ella pudo construir una gran carrera en los medios y en las redes sociales después de mudarse a Chile en 2013.

"Mi vida en Chile es increíble. Llegué por un trabajo y no volví más. Pude concretar casi todos mis sueños. Mi llegada se da con el auje de Instagram, entonces me posicioné muy bien, de las primeras que lo profesionalizaron. Con mi pareja Matías Kosznick tenemos una empresa, una productora donde generamos contenidos para él y para mí como influencers", contó.

Eugenia Lemos va a lanzar la primera serie fashionista grabada en Nueva York.

Como "IT Girl" a tiempo completo, Eugenia tiene la agenda ocupada y se dedica las 24 horas del día a su carrera: "Creo proyectos que estén relacionados a la actuación, a la moda y a los viajes. Soy una empresaria de las redes sociales. Todos mis clientes los trabajo directamente. Los últimos años no pude tomar trabajos en televisión porque me sale más rentable, y me gusta más, trabajar en mis propias redes y ser mi propia editora. Eso hace que pueda rentabilizar mi tiempo, además de que gano más dinero".

Como una de las primeras influencers en profesionalizar Instagram, Eugenia se considera una experta: "Yo revolucioné la forma de negociar en redes sociales. Distintas propuestas o distintos formatos, siempre ligados a la calidad, a la responsabilidad y a la efectividad. Para las marcas yo funciono como agencia, como rostro, como medio de difusión o como idea original. Ya van ocho años que trabajo así".

Si bien vive de las redes sociales, y disfruta que cada uno "es su propio editor", también tienen su aspecto negativo: "Podés estar en dos mundos paralelos. Trato de llevar el día a día, pero si tengo algo pautado, genera una dualidad de tiempo que hace que todo vaya demasiado rápido por hacer muchas cosas al mismo tiempo. Se puede manejar si lográs ponerte tus propias limitaciones".

"Además de estar en contacto todo el tiempo con los fanáticos, también vamos viendo lo que al público le gusta. Transitamos un camino de exploración de lo que a mí me gusta mostrar y de lo que ellos quieren ver", analizó sobre su audiencia en redes.

Eugenia Lemos se alejó de los medios argentinos para profesionalizarse como creadora de contenidos en Chile.

Sobre su retorno a su país de origen, Eugenia aclaró: "Muchos me piden a través de las redes que vuelva a Argentina. Por ahora, regresar no está dentro de mis planes. Al llegar a Chile pude lograr tantas cosas, y una independencia y una libertad tan grande, que me encanta vivir así. En algún futuro sí, cuando tenga hijos y quiera estar cerca de la familia".

"En Argentina tuve un gran éxito. Trabajaba todos los días. Estaba en la productora de Marcelo Tinelli, era panelista y más. Si me quedaba en Argentina, creo que hubiese tenido el mismo camino que en Chile", recordó sus distintos trabajos en la farándula argentina.

Y cerró al referirse a las diferencias entre los países divididos por la Cordillera de los Andes: "Me llamaron para muchos proyectos, a los que tuve que decir que no, ya que en Chile hay un factor económico de que se gana mucho más dinero. Para mí fue un gran paso de estabilidad económica y un poder ahorrativo mucho más grande, todo al trabajar las mismas horas".

