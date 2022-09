@sofinabias

Si bien la propuesta teórica de " Chiquititas" no provocó una gran reacción en el público de la década de los 90, su llegada a la televisión, de la mano de Cris Morena y un elenco de niños actores como un grupo de huérfanos, significó un antes y después para el mundo del espectáculo argentino.

.

Protagonizada por Romina Yan como la tutora de todos los pequeños, "Chiquititas" fue un éxito infanto-juvenil total que traspasó los límites de la TV de ese momento, un hecho que nadie podría haber alcanzado a excepción de la reconocida productora.

Aunque se pueden enumerar varios ingredientes del inmenso éxito que tuvo " Chiquititas" y las posteriores novelas juveniles que realizó la directora, ya sea "Rincón de Luz", "Floricienta", "Casi Ángeles" o más, el factor decisivo es sin duda el ojo perfecto que tiene Cris Morena para elegir a los jóvenes que protagonizan sus proyectos.

El elenco de " Chiquititas" 95-96.

Lali Espósito, China Suárez, Luisana Lopilato, Agustina Cherri, Benjamín Rojas, Celeste Cid, Felipe Colombo, Gastón Dalmau, Peter Lanzani y Candela Vetrano son solo algunos de los grandes artistas argentinos que surgieron del semillero de la productora.

Mientras que muchos dieron sus primeros pasos con Cris Morena, y con el paso del tiempo se conviertieron en importantes figuras del mundo del espectáculo nacional, otros decidieron tomar otro rumbo con sus vidas personales y profesionales. Este es el caso de Solange Verina, Vero en " Chiquititas", que habló con DiarioShow.com sobre sus recuerdos en la tira, la fama a temprana edad y sus proyectos en la actualidad.

Tras haber trabajado en distintos proyectos de publicidad a tan corta edad, esa experiencia le permitió conocer a quienes realizaban los castings para " Chiquititas". De esa forma, Solange fue seleccionada en 1995 para el papel de Vero Cisneros, una de las pequeñas huérfanas a cargo de Romina Yan en la ficción.

" Chiquititas" fue un antes y después para la TV argentina

"Trabajar con Cris Morena fue una experiencia única. Ella es muy exigente pero salís con una capacidad y un profesionalismo que todos compartimos. Cris te hace tener una experiencia muy amplia. No estás ahí solo para aprender a actuar, sino que tienes una mirada más universal, que es como es ella en todos los detalles", comenzó sobre su debut a los 9 años en " Chiquititas".

"Cris Morena es muy exigente pero salís con profesionalismo"

Sobre las exigencias y las responsabilidades de su trabajo a tan temprana edad, Verina reflexionó: "Yo siempre fui muy adulta, estructurada y madura para mi edad. No siento haber quemado etapas pero algo distinto de la niñez común es que nosotros tuvimos, más allá de la exposición, es la plata. Eso te hace diferente a la hora de manejarte en la vida, tenés otra visión".

A diferencia de muchas jóvenes estrellas, la actriz siempre tuvo claro que era un trabajo: "Me divertía, tenía mis amigos, como en el colegio, pero tenía que cumplir ciertas responsabilidades. Saber la letra, llegar puntual y ser correcta. La pasaba bien pero no lo sentía como un juego".

Solange Verina interpretó a Verónica en " Chiquititas" y "Cebollitas".

Casi dos años después, y dos temporadas en la tira, la actriz continuó su rumbo profesional en "Cebollitas", y su personaje se sumó al spin off protagonizado por Carmen Barbieri. Sin embargo, Solange quedó "enganchada y afianzada" al elenco de la ficción anterior.

"No es que me gustó una más que la otra pero ´ Chiquititas´ fue mi primer trabajo en la televisión, disfrutaba bailar más, me sentí muy bien cuidada y estaban todas mis amigas. No me quería ir y me costó adaptarme ", argumentó.

Sobre las acusaciones de maltrato en el set de "Cebollitas", la artista detalló: "Mi mamá siempre estaba presente, y yo contaba todo. Siempre que noté algo que no me gustó, como alguna respuesta de un adulto, siempre lo transmití y nunca me lo guardé. Nunca fue una angustia".

Solange Verina dio sus primeros pasos en la actuación a los 9 años.

Después de los cuatros años en las dos importantísimas ficciones juveniles, Verina decidió dar un paso al costado, y si bien muchos afirman que "se alejó" de los medios, la intérprete continuó participando en distintos proyectos como en el canal "Discovery Kids", "Floricienta", "El Patrón de la vereda" y "Son de fierro".

No obstante, a sus 23 años decidió tomar otro rumbo y comenzó a estudiar diseño de indumentaria junto a su compañera de elenco, Georgina Mollo, con quien mantiene una gran amistad en la actualidad. Con el paso de los años tras su decisión, la intérprete se dio cuenta que su pasión por la actuación seguía encendida dentro de ella.

Solange Verina, ex " Chiquititas", volvió a actuar en el teatro tras alejarse de la televisión.

"Después de tantos años alejada de la actuación, entre mi profesor de teatro más mi psicóloga, me di cuenta que amo actuar. No tiene por qué ser en la televisión, que es lo que da plata. Entonces, en 2015 volví al teatro e hice varias obras", contó a este medio.

Además de dedicarse a su pasión, Verina tiene distintos planes profesionales en la actualidad. Se desempeña como community manager, da clases de teatro a artistas aspirantes, tiene un proyecto de radio junto a Georgina Mollo y es creadora de contenido para su canal de Youtube.

Por S.N.