Guido Süller no atraviesa un buen momento desde que, en agosto del corriente año, su ex pareja lo haya denunciado por abuso sexual. A esto se le suma que, recientemente, un jóven le escribió a través de redes sociales para decirle que era su hijo.

Muy convencido de su pasado y de que esta nueva acusación es una mentira, el mediático decidió exponer públicamente la situación para que su supuesto hijo lo deje de “molestar”. Sin embargo, su táctica no funcionó.

El excomisario de a bordo de Aerolíneas Argentinas reconoció que mantuvo relaciones sexuales con mujeres durante juventud, pero destacó que siempre fueron con protección. Además, el hermano de Silvia Süller explicó en charla con TN Show: “La verdad es que no me da data concreta, no hay posibilidades. Si me llevara al pasado con información precisa trataría de hacer memoria, pero sé que es mentira”.

Fuerte escándalo golpea a Guido Süller.

Guido Süller publicó en sus historias de Instagram capturas de pantalla de los mensajes que le envía la persona que está convencida de que él es su padre. En ellos se puede leer su nombre y el de quien sería su madre: Cristian David Miño y Zulma Molina.

“Contestame por favor, quiero conocer a mi papá. Es un tema muy serio. Guido, me están haciendo de todo, necesito saber si sos mi padre”, fueron las últimas palabras que recibió Guido Süller de parte del joven.

De todos modos, el mediático no quiso dar brazo a torcer y mantiene su postura. Resta conocer si dicha denuncia pasa al plano legal, donde podría aparecer la figura de un análisis de ADN para comprobar el lazo entre ambas personas.

