Zaira Nara confirmó su separación de Jacob Von Plessen el lunes por la noche. A través de las redes sociales y después de varios rumores de crisis que atravesaron durante el último tiempo, la modelo siguió los pasos de su hermana Wanda con Mauro Icardi y dejó a su pareja.

Pero ahora, salió a la luz una escandalosa información sobre la ruptura de los padres de Malaika y Viggo. Según informó Pampito en "Mañanísima", el polista le habría puesto un micrófono a la conductora para controlarla.

"¿Se acuerdan que a Zaira la habían vinculado con un polista? Eso no es tan mentira según me dicen. Y Jakob se había enterado porque había puesto un micrófono en una parte de la casa y las escuchó hablar", dijo el periodista en referencia a una reveladora charla entre Zaira y Wanda.

"A mí me parece que ella empezó a hacer la de ella por él, porque él se había mandado primero la macana. Cuando salió lo de Mauro Icardi con China Suárez él fue el que le hizo la gamba a Mauro, porque se habían quedado los dos solos. Y Jakob también habría salido con una chica…", aseguró el panelista de espectáculos.

De todos modos, el comunicador indicó que Zaira no le habría sido infiel a su marido: "El que fue infiel fue él. Zaira, en un momento en que estaban separados dicen que habría salido con un polista, y que Jakob le puso un micrófono para enterarse en qué andaba Zaira. Cuando ella lo descubre se arma el quilombo".

Por último indicó que la ahora ex pareja tuvo una fuerte discusión en su momento que la llevó a su quiebre: "No lo conté en su momento porque estaban juntos. A veces hay que tener un respeto y hay que proteger, no hay que contar todo lo que uno se entera porque se puede dañar mucho".