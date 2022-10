Aunque Tini Stoessel y Rodrigo de Paul se mostraron caminando de la mano por las calles de Madrid, los rumores de separación no desaparecen de la vida de los mediáticos. Recientemente trascendieron versiones que aseguran que el encuentro entre “La Triple T” y el futbolista habría estado “armado”. Sin embargo, hace algunas horas se dio a conocer la identidad de la persona que habría estado detrás de la polémica.

Nace un nuevo capítulo en la escandalosa separación del centrocampista de la Selección Nacional y su ex pareja, Camila Homs. Si bien, luego de varias idas y vueltas, la modelo y el padre de sus hijos llegaron a un acuerdo económico y realizaron un contundente comunicado, se reanudó la guerra entre De Paul y la joven en torno a la relación que el jugador mantiene con la cantante.

.

"Todo lo que estuvo trascendiendo de Rodrigo y Tini, que se pudrió, el llamado, lo que contó hoy Luli Fernández... Desde el lado de De Paul, sienten que es una operación orquestada por Cami Homs", lanzó Maite Peñoñori en “Intrusos”, y agregó: "Lo que me cuentan es que hubo una pequeña discusión entre Rodrigo y Camila por el tema del Mundial, porque ella quería ir y.él no estaba tan seguro de que ella vaya". Aunque, semanas atrás la madre de Francesca y Bautista había acordado con el deportista viajar a Qatar junto a los pequeños.

Asimismo, durante los últimos días varios programas que habían invitado a la modelo, decidieron no contar con su presencia para no incomodar al novio de Tini Stoessel. “En la señal ESPN estaba convocada y medio confirmada para hacer una participación en uno de los programas. Ya había varias cuestiones del contrato arregladas y a último momento le dijeron 'preferimos que no porque en concreto no queremos molestar a nadie'. Ella comprendió, puede pasar", explicó Luli Fernández en “Socios del espectáculo”.

Rodrigo de Paul y Camila Homs terminaron su relación luego de estar juntos por 12 baños y tener dos hijos.

De igual manera sucedió con el ciclo “PH: Podemos hablar” de Telefé. "Ella literal dijo 'todavía no entiendo por qué me bajaron del programa' y la frase que dijo Andy Kusnetzoff fue 'no quiero hacer nada que moleste a Leo (Messi) o a la Selección´. Van a ver que Camila no va a estar en el próximo programa de PH y la verdad es que se siente como que empieza a haber una animosidad de querer borrar a Camila Homs de los lugares importantes de la televisión", señaló Fernández.

Sin embargo, la decisión de los productores no tendría que ver con un pedido del futbolista. "A De Paul no le importa nada de lo que haga Camila, si desfila o si va a un programa”, afirmó Mariana Brey en “Socios del espectáculo”. Sin embargo, los padres de Francesca y Bautista habrían firmado un acuerdo de confidencialidad, por el cual, aunque ella participe de un ciclo televisivo, ninguno de los dos puede hablar públicamente del otro.

Tini Stoessel y Rodrigo de Paul comenzaron su noviazgo hace algunos meses.

"Camila y De Paul no tienen diálogo, ya hace tiempo que no habla. La que se ocupa de todo lo que tiene que ver con los hijos es la madre de De Paul. A mí me habían contado hace un tiempo atrás que Camila iba a ir al Mundial para llevar a sus hijos. Hoy, eso no es tan así. Quienes sí van a ir al Mundial confirmadisimos son Tini, Fran (Stoessel) y el padre de Tini", aseguró Brey.



Además, Luli Fernández destacó: "Si a la Selección Argentina le va bien y llega a la final del Mundial, De Paul va a pasar cuatro meses sin ver a sus hijos. El entorno de Camila está furioso, la situación es muy tensa".