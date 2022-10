La semana pasada circularon fuertes versiones sobre la ruptura de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul, hasta se especuló con que la relación tenía fecha de vencimiento luego del Mundial de Qatar. Aunque, durante el fin de semana, la pareja se mostró caminando de la mano por las calles de Madrid, los nuevos rumores aseguran que se trata de una puesta en escena.

Pese a que en las imágenes que trascendieron se puede ver a "La Triple T" y al ex de Camila Homs muy felices y sonrientes, los rumores de distanciamiento siguen en pie. Juan Etchegoyen en su transmisión de Mitre Live afirmó que “la relación está terminada” y que el encuentro fue “armado”. El conductor afirmó: “Habría habido tensión, pases de factura, y hasta me contaban que habrían dormido en lugares distintos, una clara señal de que ya no serían pareja”.

“¿No es raro que ellos se muestren públicamente en medio de este lío? Bueno, eso pregunté y lo que me decían es que este finde arranco a full la estrategia mediática, un poco porque la familia de Tini no quiere escándalo y otro poco porque la AFA está podrida de los problemas internos del futbolista”, explicó el periodista. Este nuevo conflicto se sumaría a la escandalosa separación del centrocampista y la madre de sus hijos hace algunas semanas.

Etchegoyen continuó:“¿No les parece raro que De Paul y Tini hayan estado en el mismo país las últimas semanas y no se hayan visto nunca? Recién ahora en medio de todo esto se ven y justo da la casualidad que aparecen en la vía pública para que todos los veamos, déjenme dudar”.

Tini Stoessel y Rodrigo de Paul fueron vistos caminando de la mano por Madrid.

“La verdad es que al Chiqui Tapia, a Scaloni, y sobre todo a Messi, que son los líderes de este equipo, no les gusta nada el perfil mediático de De Paul, y a la familia de Tini menos, es por eso que salieron estas imágenes para callar los escándalos y que todos hablemos de amor”, destacó el conductor.