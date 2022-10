Los rumores afirmaban que Tini Stoessel y Rodrigo de Paul habrían terminado su relación. Es más, se supone que se habían separado, pero no quería confirmar el fin de su noviazgo hasta después del Mundial Qatar 2022. Haciendo frente a esto, la pareja salió a pasear por las calles de Madrid de la mano y desmintió el rumor.

Tini y Rodrigo De Paul: ¿mejor que nunca?

Ayer, Ángel de Brito posteó una captura de pantalla de WhatsApp en su historia de Instagram en donde se podía ver que le mandaban un mensaje que decía: "Tini y De Paul=FUERA", a lo que el Conductor de "LAM" respondía con un signo de pregunta ante el curioso mensaje. "Él está deprimido, ella está chocha", confirmaba la otra persona.

"La mamá (de Tini) tiene pánico a que digan que por culpa de Tini podemos perder el mundial", cerró el remitente.

Ángel de Brito en Instagram

Las cosas cambiaron hoy, ya que el mismo Ángel de Brito posteó otra historia vinculada a la pareja, pero esta vez se mostraba a Rodrigo de Paul y a Tini Stoessel caminando muy amorosos por las calles de Madrid. En la foto se lee: "Tini y De Paul paseando por Ríos Rosas, Madrid. Para los que inventaban crisis y no sé qué".

Tini y De Paul fueron vistos caminando por las calles de Madrid

Pronto, más fotos de la pareja de paseo por las calles de la ciudad española inundaron las redes sociales, apagando los fuegos de los rumores de ruptura y trayendo tranquilidad a los fanáticos de la selección argentina que ya temían por los rumores de un Rodrigo De Paul con el corazón roto en Qatar 2022.

Tini Stoessel y Rodrigo de Paul, enamorados en Madrid: todas las fotos

La ácida reacción de Camila Homs a los rumores de crisis entre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul

Camila Homs, la ex pareja del futbolista de la albiceleste, no se quedó con las manos cruzadas cuando salieron a la luz los rumores de una separación entre su ex pareja y Tini Stoessel. Fue consultada en "Socios del espectáculo" sobre la relación entre el futbolista y la cantante. "No tengo nada para decir. No me sorprende. Pero no sé si será verdad. Los medios inventan mucho”, dijo cuando le preguntaron sobre la supuesta ruptura de la pareja.

Cami Homs sobre De Paul y Tini: "no me sorprende"

Más adelante, le preguntaron si sigue existiendo amor entre ella y el futbolista. “Lo aprecio, es el padre de mis hijos”, explicó Camila. El periodista redobló la apuesta y preguntó: "¿Volverías a estar con Rodrigo después de todo esto?".

“No sé. Es un montón lo que me estás preguntando. No te lo puedo responder. Hoy no. La verdad es que estoy súper bien así”, afirmó Camila Homs.