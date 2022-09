Justin Bieber canceló sus shows en la Argentina y lanzó un comunicado oficial mediante el cual explicó que se debía a una cuestión de salud. Ante esto, en las redes sociales comenzaron a compararlo con Chano Moreno Charpentier, quien regresa a los escenarios en noviembre, tras haber estado internado durante varios meses luchando contra sus adicciones. Una usuaria escribió un tuit que se volvió viral y generó diversas opiniones. "The virgin Justin Bieber, que cancela su show en Argentina por 'problemas de salud' vs the chad Chano, que sobrevive a un balazo y a los cinco meses te mete tres Luna Park seguidos", decía el mensaje.

Ante esto, diversos usuarios se pusieron del lado de Chano y destacaron que, pese a sus reiterados problemas de salud y a tan sólo meses de haber estado internado, regresará dentro de poco a los escenarios. Ante este ida y vuelta de mensajes, Chano escribió: "Lo amo a Justin. Igual, yo mil veces toqué con la cara paralizada", respondió el ex líder de Tan Biónica.

Chano Charpentier habló de la cancelación de shows de Justin Bieber.

Sin embargo, pocos minutos después borró el mensaje, aunque algunos usuarios lograron capturarlo y lo replicaron en las redes. Posteriormente, otros usuarios comentaron acerca de la decisión de Justin de no cantar en la Argentina. "Justin Bieber se siente mal y cancela un show. Chano recibe un balazo y casi pierde todos los órganos por poco, y te mete varias funciones en el Luna Park. Vieron que el que quiere, puede", "Que aprendan de Chano. Todo puesto y recién baleado te hace 15 shows en una sola noche", "Chano doma a todos", "Chano es todo lo que está bien y el pelotudo de Bieber se caga en la Argentina por segunda vez", fueron algunos de los comentarios en Twitter. A su vez, otros internautas destacaron la importancia de preservar y priorizar la salud física y mental antes que un concierto.

Justin Bieber canceló su show en Argentina: ¿Cómo recuperar el dinero de las entradas?

Recordemos que el pasado junio Justin Bieber subió un video en la red donde explicaba la delicada situación de salud que atraviesa. "Quería ponerlos al día de lo que está pasando. Obviamente, como probablemente pueden ver en mi cara, tengo este síndrome llamado de Ramsay Hunt y este virus ataca el nervio en mi oído y mis nervios faciales y ha causado que mi cara tenga parálisis", comenzó diciendo la estrella del pop, de 28 años, en un video de Instagram.

"Como pueden ver, este ojo no parpadea. No puedo sonreír en este lado de la cara. Esta fosa nasal no se mueve, así que hay una parálisis total en este lado de mi cara", continuó Bieber, señalando el lado derecho de su cara.