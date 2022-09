Desde que se supo que Charlotte Caniggia había terminado su relación con Roberto Storini Landi por una infidelidad con el mejor amigo de su pareja, la influencer había decidió no hablar del tema. Mientras tanto, su amante, Ian Hachmann, había relatado cómo había sido la situación.

Después de varios días, la hermana de Alex Caniggia decidió hablar por primera vez. Allí se le consultó sobre la "icardiada" que había hecho y dijo: "Fue una cosa rara, pero no lo voy a contar. Es amigo de Roberto, pero ya está. No quiero hablar del tema".

.

Actualmente, Charlotte Caniggia se encuentra separada del empresario pero comenzó una nueva relación con el mejor amigo de su ex pareja. Ian Hachmann contó cómo fue la situación y dijo: "Estábamos acostados, yo estaba en cueros. Me dijo que la relación con Roberto ya no daba para más, que no se sentía atraída por él. Que estaba aburrida".

Asimismo, recordó el momento en que Roberto Storini Landi los encontró a los dos en la cama y su ex amigo expresó: "Me dijo 'andate a la mie… ya porque te mato'". Además, se dio a conocer la cifra en dólares que cobra el modelo por vender fotos y videos hot.

Charlotte Caniggia y Roberto Storino cuando eran pareja.

"Algo normal... 5 mil dólares, pero mi ex está arriba de las tres cifras", contó el nuevo novio de Charlotte Caniggia en una entrevista que dio para "Intrusos".

¡Mirá el video de Charlotte Canigga hablando por primera vez luego de su separación con Roberto Storino!