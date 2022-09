'El Hotel de los Famosos 2' tiene a seis participantes confirmados: los nombres

La primera edición de "El Hotel de los Famosos" superó las expectativas del público, como las de la propia emisora, y por eso que se planificó una segunda temporada con nuevas figuras. A semanas para que arranquen las grabaciones de lo que se verá en la pantalla de El Trece, trascendieron los nombres de seis participantes que estarán conviviendo y compartiendo actividades.

Con la conducción de Pampita y el Chino Leunis, el formato planea competir con el regreso de "Gran Hermano" y con el nuevo ciclo de Marley, "Challenge", un certamen de destreza física. Además tendrá modificaciones: los participantes no podrán recibir visitas.

En cuanto a la lista de concursantes, en la que algunas figuras se dieron de baja, ya hay seis confirmados, según informó Ángel de Brito en "LAM".

Se trata de Fernando Carillo, ex de Cathy Fulop, Charlotte Caniggia, quien buscará ser la ganadora como su hermano Alex en la primera temporada, la influencer Florencia Moyano, Dolores Barreiro, Mariano Caprarola y la cantante Erica García.