Al día de hoy la casa de "Gran Hermano" en los estudios Pampa no está al %100 resuelta. Dicho esto, la fecha sigue siendo mediados de octubre (entre el 16 y el 18) con 18 participantes, algunos ya con castings aprobados que van de chico/chica trans a una señora de más de 60 años, y cuyo premios, si terminan de juntar con los sponsors, será casi el doble de "El Hotel de los Famosos". Con Santiago del Moro a pleno, siguiendo el día a día, con atención a la colocación de cámaras (más de 40) y los micrófonos de ambiente (más de 80). Todo va a estar "sponsoreado", muebles, comida, ropa, música e invitados especiales que entren en la casa. De cualquier manera, "¿Quién es la máscara?"seguirá tranquila y feliz hasta el final.

Tal cual lo informó esta sección, el genial actor-director-guionista y leyenda del espectáculo, Antonio Gasalla, enfrenta el jucio de la señora Nélida Rocha, cuyos servicios en la casa duraron entre 2014 y 2022. El único que tiene poder absoluto para manejar sus bienes y decisiones es su abogado Pierri, quien quiso arreglar y pagar, pero Gasalla se negó. También su contadora de siempre quedó afuera y por el momento solo recibe la visita de la esposa de su abogado, quien lo mantiene informado. Hay preocupación entre los amigos íntimos de otras épocas, al verlo tan aislado y con problemas de memoria.

Quienes hayan visto el primer capítulo de "El buen retiro" la ficción de Juarzo con Mirta Busnelli, Claudia Lapacó, Betiana Blum y María Leal que se realizó para Flow, sabrán que se ve un desnudo total, frente y detrás, de Luciano Castro, quien en el unitario es un médico. La escena sucede en el baño del club al que va a nadar y en cuanto a fines dramáticos, nada tiene que ver con la narrativa. El actor-galán confirma su fama que el mismo ayudó a cincelar. En cuanto al teatro, tuvieron la primera lectura de "El divorcio" con Pablo Rago, Leticia Brédice y Natalie Pérez y esperan poder debutar el 20 de octubre en Rosario.

Buen ritmo lleva Martín Bossi con las grabaciones de "Encuentros Inesperados" para Star+, escrito y dirigido por Marcos Carnevale. Esta semana le toca grabar a Lula Rosenthal, Julieta Cardinalli y Betiana Blum en la calle, todas escenas en exteriores. Luego irán a rodar en una locación espectacular en Olivos, sola la calle Maipú, un piso de 900 metros cuadrados que, por supuesto, alquiló Disney. La idea es terminar en noviembre ya que Bossi quiere preparar su nuevo espectáculo "a la antigua", ya no una gran comedia musical de Broadway.

Historia de un final anunciado es la "Network", odisea que condujo la directora Corina Fiorillo, con producción de Ariel Diwan en el enorme Teatro Coliseo. Antes de estrenar, Flor Peña anticipó que se iría para casarse por ley con el salteño Ramiro Ponce de León y para ensayar "Casados con Hijos" (que ya empezó). Claro que el punto importante fue la pérdida de dinero ante un espectáculo que no atrajo al público. Así, tras meditarlo, Diwan decidió bajarlo junto con la salida de Peña, y a la que se habían sumado Eduardo Blanco y Pablo Rago. O sea, el 2 de octubre cae el telón y genera una verdadera pena porque merecía mejor suerte y más compromiso.

La guera por las marcas Maradona trae otra batalla. El miércoles 14 de septiembre hubo nueva solicitud de registro de la marca "DM10" presentada por Dalma Nerea y Gianinna Dinorah Maradona Villafañe, Diego Armando Maradona Sinagra, Jana Maradona y Verónica Carolina Ojeda, cada uno dueño de un 20%, para proteger la larguísima lista de serviciones comprendidos en la clase 35. Vale decir que los cinco herederos ya habían presentado solicitudes de la marca "DM10" en las claes 3, 9, 14 y 25, publicadas en los boletines anteriores, y las cuatro tuvieron oposición de Sattvica S.A. Fue en base a sus marcas que contienen la palabra "10" y otras que aluden a Maradona. O sea, las rechazó Morla. Habrá que esperar hasta el 14 de octubre para saber si impone oposición a esta solicitud. Recaliente.

Mientras en Telefe piensan en que vuelta NET Mundial "No es tan tarde" con Germán Paoloski, el conductor se tomó una semana de vacaciones con su mujer Sabrina Garciarena y sus tres hijos Mía, León y Beltrán. Estarán disfrutando al momento de leer estas líneas en un cinco estrellas de las platas de México. Aquí, "El noti de la gente", quedó a cargo de Milva Castellini, Mauro Zseta y equipo.

En la sala donde estaba Jey Mammón, el MultiTabarís Comafi, se estrenó "Tijeras Salvajes" con Andrea Politti, Diego Reinhold, Mario Pasik, Alejandro Müller y la participación especial de Linda Peretz, dirigido por Manuel González Gil. La novedad, además de la obra que es muy popular en el mundo, suma que esté el hijo de la Politti, Galo Hagel, quien hace sus primeros pasos en el mundo de la actuación. Fue a aplaudirlos Ernestina Pais, amiga de Andrea, Y por la producción, Tomás Rottenberg, quien parece haber tomado el timón del barco familiar. Y le va bien.

Ahora lo descubren cuando esta sección, La Pavada, contó hace tiempo que la película de Santiago Mitre, "Argentina 1985", producida por Kenya y Amazon, no sería distribuía por Disney porque Amazon la tendrá en su plataforma "al toque" (tres semanas después del estreno). No tienen tiempo de recuperar la inversión ya que Amazon no la deja estar en pantalla grande 45 días, sino mucho menos. Vino de Festival de Venecia con dos premios fuera de concurso, el de la Federación Internacional de Críticos y el de la Asociación Mundial Católica de Comunicación. Falta saber cómo le va en el Festival de San Sebastián.