Desde que comenzó " Canta conmigo ahora", El Polaco da que hablar. Luego de ausentarse al primer programa y ser desvinculado, el artista tuvo una segunda oportunidad y ahora su participación en el certamen de Marcelo Tinelli es más que destacada.

El conductor aprovecha para darle visibilidad al cantante y se divierte con sus ocurrencias. Pero ahora, el ex de Guillermina Valdés lo sorprendió con una inesperada pregunta sobre Karina La Princesita y lo incomodó.

Después que una participante cantara "Mentiroso", Marcelo, fiel a su estilo, se dirigió polémico hacia el artista:"Su ex mujer hizo este tema... ¿no fue dedicado a usted?".

Notoriamente nervioso, El Polaco respondió: "No, no... para nada". El cruce entre la pareja de Barby Silenzi y Tinelli causó la risa de todos los presentes y fue por eso que el presentador insistió: "Yo a usted, ex marido de Karina, que escribió el tema... no lo veo para nada mentiroso".

.

"He mentido y me han mentido en la vida, pero me encantó como cantó...la rompió... aplausos para ella", concluyó El Polaco.

Video: El Polaco, incómodo al ser consultado sobre Karina La Princesita