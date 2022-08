La relación entre Piñón Fijo y sus hijos está en su peor momento, luego de que el enfrentamiento que tienen hace un tiempo saliera a la luz. Todo comenzó cuando el payaso indicó que Sol y Jeremías no lo dejaban ver a sus nietos, y ellos por su parte, aseguraron que su padre "desapareció de sus vidas".

A dos semanas de que comenzara esta polémica, el hijo varón del artista volvió a presentarse en vivo, en un festival infantil que tuvo lugar en la localidad de Deán Funes en Córdoba, de dónde es oriundo su padre.

"Hermosa la gente de Deán Funes. Estoy súper contento", le dijo Jeremías al Canal 2 de la provincia y otros medios cuando terminó su actuación. Allí, los presentes lo notaron un tanto incómodo, con ganas de concluir rápido su conversación con la prensa.

Sigue el conflicto entre Piñón Fijo y sus hijos, Sol y Jeremías.

"Es muy fuerte estar acá. Mi papá es de acá, mi abuelo es de acá. Toda mi familia es de acá. Me sentí en casa. Me llevo el cariño de la gente, de los chicos. Honestamente, no me esperaba tanto cariño. Estoy con la adrenalina a full", agregó el animador infantil.

Este lunes, en " Socios del Espectáculo", aseguraron que Jeremías estaba preocupado antes de salir a escena. "Nos contaban los colegas de Deán Funes, que es de donde es Piñón Fijo, que Jeremías estaba muy nervioso. Muy preocupado por la reacción del público, y se llevó una sorpresa. Estaba muy contento con lo que pasó", comentó Adrián Pallares.

