A raíz del escándalo entre Piñón Fijo y sus dos hijos, Sol y Jeremías, que se desencadenó después que el payaso asegurara que no podía ver a su nieta y ellos retrucaron al acusarlo de "maltrato" y de "desaparecer de su vida", la relación familiar entre los protagonistas estaría en su peor momento.

Después de que la mamá de León y Luna se desligara de la empresa artística de su papá, Juan Etchegoyen dio a conocer una dura versión sobre el desenlace: “Me cuentan que si bien Piñon pidió disculpas públicas a sus familiares, ellos no estarían pensando en perdonarlo, sentirían que todo tiene un límite y que ya no lo sienten su padre, no lo reconocen así y hasta ni siquiera lo llamarían así”.

“Es durísimo esto que te cuento porque todos deseábamos que el final de este tema sea con final feliz pero al parecer está todo peor que nunca”, explicó el comunicador en un Mitre Live.

Sobre el futuro de su relación, el locutor cerró: “Los hijos de Piñón están aconsejándose porque quieren ir a fondo me cuentan y él está anímicamente muy mal por no poder ver a sus nietos, todo parecería que podría terminar en la Justicia”.

