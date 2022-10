Desde su ruptura con Tamara Báez, L-Gante se ha mantenido en el centro de atención de todos los medios de comunicación por sus polémicas declaraciones y los rumores de Wanda Nara como tercera en la relación. El cantante se muestra cada vez más cerca de la expareja de Mauro Icardi desde el momento que hizo una colaboración con la empresaria para su marca de ropa deportiva WandaSport. Más aún, la botinera apareció en el videoclip de "El último romántico", en donde se muestran muy cariñosos. Días antes, habían sido vistos a los besos en un boliche de Quilmes.

.

El cantante también tuvo problemas judiciales con Tamara Báez, su ex pareja. El cantante acudió a la justicia y consiguió un bozal legal para la mamá de Jamaica. Esto significa que la joven ni ningún tercero puede hablar de los conflictos judiciales, familiares o de temas que involucren a su hija o al cantante. Ante la medida, Tamara se descargó a través de sus redes sociales: "Tengo mucha bronca, no van a poder ver más a Jami, no van a poder ver crecer a mi hija. No voy a poder presumir la hija hermosa que tengo y cuido todos los días las 24 horas yo sola, así como lo vengo haciendo hace un año".

L-Gante u Tamara Báez cuando eran pareja

Ahora, L-Gante ha vuelto a estar en medio de la polémica pero su papá. Miguel Ángel Prosi, el progenitor biológico del cantante, salió a declarar sobre la deteriorada relación que lleva con su hijo. En Socios del Espectáculo, reprodujeron un polémico audio en donde asegura que quisieron hacerlo quedar como un "payaso".

“Mi vínculo con Elián… A partir de los 5 años ya no lo vi más. Nos comunicamos por última vez por WhatsApp el día de mi cumpleaños, el 2 de julio. Me mandó un saludo, diciendo que ya nos vamos a ver, pero nada más”, arrancó diciendo en el ciclo de "El Trece".

L-Gante mantiene una relación muy cercana con Claudia Valenzuela, su madre

Además mencionó que al contrario de su relación con L-Gante, tiene más contacto con la mamá del creador de "Cumbia 420". “Con la madre sí yo tengo un vínculo más cercano. Hablamos, pero no hablamos de Elián, precisamente”, dijo. Anteriormente, el cantante ha declarado que su papá estuvo ausente toda su vida y la falta que le hizo durante su infancia.

Además, dio detalles sobre los motivos de su distanciamiento con su hijo en la actualidad. “Una vez a Elián lo fui a visitar a la casa y estaba la madre con una pareja. En ese momento era la pareja de ella y Elián le dijo ‘papá’. Él ya tendría 4 o 5 años. Le comunico a la madre que me parecía que quería que hiciera el papel de payaso”, contó. Luego, siguió: “Después se rompió el vínculo con la madre y ella un tiempo me lo llevó a casa en la que yo vivía en Merlo. Después no lo llevó más y se rompió el vínculo”.

El señor dejó en claro que las declaraciones del cumbiero lo ofendieron y salió a dar un descargo: “Sí, Las escuché. Eso es un tema. Me dio ganas de hablar y yo no soy hablar. Y ese desprecio… No sé cómo dijo si ‘ese hombre’ o ‘ese tipo’. Fue mal, con desprecio. Ahí fue mi enojo”, expresó con un tono de molestia.

.

Para cerrar, dejó en claro que no desea estar en los medios y que se sintió dolido con la actual situación familiar. “No tienen que hablar de mí, primero porque no tienen nada que hablar y segundo, con ese desprecio. Ahí me di cuenta que la madre me estaba falseando y no lo llamé más y tampoco él me llamó. Eso me hizo sentir mal. Más que ofendido, dolido”, cerró.