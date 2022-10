La polémica no termina para L-Gante y Tamara Báez. Tras su ruptura y los rumores de Wanda Nara como tercera en la relación, la mediática pareja no pudo escapar del ojo de la tormenta y los escándalos. Hace varios días, el cantante se quebraba en vivo porque no lo dejaban ver a su hija y pedía por un acuerdo. Días después, salió a la luz un video en el que los amigos de Elián le llevan a los papás de Tamara una bolsa con billetes,la cual fue rechazada y la actitud fue calificada de "mafiosa". Ahora, el cantante silenció a la joven con una medida legal.

Un nuevo capítulo en la historia de L-Gante y Tamara Báez: el cantante le puso un bozal legal a la joven

Ayer, el abogado del creador de "Cumbia 420", Alejandro Cipolla, consiguió una medida cautelar para que ni Tamara Báez ni ningún tercero pueda hablar de los conflictos judiciales, familiares o de temas que involucren a su hija Jamaica o a L-Gante. De acuerdo a lo que se lee en la resolución del Juzgado 92, se ordenó que “se abstengan de nombrar, recíprocamente, o difundir por si o terceros y divulgar por cualquier medio, cuestiones personales, íntimas, familiares o judiciales de ellos sobre cualquier aspecto de su vida o que involucre a la hija en común, Jamaica Valenzuela, por redes sociales o medios de comunicación”.

La joven no se tomó para nada bien lo que hizo el cantante y a través de sus redes sociales descargó toda su molestia. "Tengo mucha bronca", arrancó diciendo. "No van a poder ver más a Jami, no van a poder ver crecer a mi hija. No voy a poder presumir la hija hermosa que tengo y cuido todos los días las 24 horas yo sola, así como lo vengo haciendo hace un año", continuó.

Medida judicial que consiguió el abogado de L-Gante

Visiblemente molesta, agregó en mayúscula: "Sos un injusto, ¿y decís batalla ganada (haciendo referencia la historia de L-Gante) cuando soy la madre de tu hija?, ¿de qué batalla hablás? Te odio, sos una mentira y nos usaste cuando la gente compraba con vos y pintabas la familia perfecta. Todo lo que sube baja, acordate hijo de...", continuó. "Me seguís haciendo la vida imposible, basura. Último estado que tiro", añadió.

Además, hizo referencia a la disputa judicial en la que están envueltos por la cuota alimentaria de su hija. "Arreglá el tema de la cuota alimentaria, que la estoy manteniendo yo sola. ¿Encima ahora hacés esto?", escribió la influencer acompañando el mensaje con emojis de asco y una rata.