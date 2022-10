Falta cada vez menos para que empiece una nueva temporada de "El hotel de los famosos". El reality de estrellas que se apoderó sorpresivamente de las noches de El Trece regresa para una segunda ronda, y a un mes de comenzar grabaciones ya comienzan a correr los rumores alrededor de sus posibles participantes. En medio de las especulaciones, apareció el nombre de Tamara Báez.

La expareja de L-Gante y madre de su única hija, Jamaica, se apoderó de la agenda mediática desde que comenzaron los rumores de una crisis entre ella y el creador de la "cumbia 420"; atención que solo se aseveró en los últimos días mientras desciende en un proceso legal y un imposible triángulo amoroso con Wanda Nara.

.

No es extraño, entonces, que el nombre de Tamara Báez aparezca entre los posibles participantes de "El hotel de los famosos 2". En la última emisión de "Socios del espectáculo", Rodrigo Lussich y Adrián Pallares compartieron algunos de los nombres que estarían en consideración para la producción de Boxfish, y no se olvidaron de la ex de L-Gante.

La expareja de L-Gante está entre los posibles participantes de "El hotel de los famosos".

La producción del programa de espectáculos nombró a Fernando Carrillo, Érica García, Marian Farjat, la bailarina uruguaya Abigail Pereyra, Emiliano Rella, Alejo Ortíz, Delfina Gérez Bosco, la ex Combate Flor Moyano y Mariano Caprarola, entre muchos otros, como futuros posibles participantes.

En medio de tantos nombres, los conductores se detuvieron a pesar el nombre de la joven: "La que también está entre las buscadas, pero no confirmadas, es Tamara Báez. Hay que ver si Tamara Keloké agarra", comentó Lussich a su compañero, con una saludable dosis de duda ante un positivo de la influencer del momento.

Tamara Báez junto a L-Gante.

"¿No pedía diez palos verdes para una entrevista?", agregó Martín Salwe, invitado al piso para hablar de su turbulento paso por "El hotel de los famosos". Además de las posibles demandas económicas de la ex de L-Gante, su presencia entra en duda porque la obligaría a pasar largas semanas de filmación lejos de su hija, Jamaica, quien se encuentra en el medio de su disputa con el cumbiero.