L-Gante y Tamara Báez están siendo protagonistas de un escándalo. Desde que la pareja decidió separarse, las denuncias y acusaciones son un hecho constante. En este caso, Alejandro Cipolla, abogado del músico, habló en "Intrusos" sobre la situación actual en la que se encuentran los papás de Jamaica.

El letrado explicó que el artista le llevó medio millón de pesos a la casa de los papá de la influencer, pero ellos decidieron no agarrarla. "Elian estuvo en contra de mi recomendación de enviarle dinero. Yo le dije que no le dé absolutamente nada hasta que haya un acuerdo o que la Justicia me lo exija", comenzó diciendo el letrado del cantante.

El objetivo de enviarle esa suma de dinero era para poder ver a su hija, pero en su momento Tamara Báez no se lo permitió. Finalmente, el lunes 10 de octubre L-Gante pudo volver a ver a la menor de edad cuando Claudia Valenzuela la llevó a la casa de su papá.

Asimismo, todavía no se firmó el acuerdo del régimen de visitas para Jamaica y Alejandro Cipolla explicó que están evaluando las posibilidades para finalmente cerrar con ese tema. Mientras tanto, todo se encuentra en la Justicia.

L-Gante y Tamara Báez cuando eran pareja.

A pesar de la mediática separación que está viviendo L-Gante, el músico se muestra muy cercano a Wanda Nara. En las últimas horas aseguró que le escribió un tema y que se están conociendo.

