El miércoles 10 de agosto por la mañana, Mirtha Legrand y Juana Viale firmaron contrato con El Trece, luego de meses de negociación, acompañadas por Nacho Viale.

En diálogo con "Socios del Espectáculo", Mirtha se mostró muy contenta de volver a conducir y se mostró muy compinche de Adrián Suar y Pablo Codevilla. Contó que se había acostado tarde la noche anterior y que se había levantado bien temprano para estar lista.

Por su parte, Juana indicó: "Mi deseo es prosperidad para todos, que nos llevemos bien. Costó la negociación".

Juana Viale junto a su hermano Nacho en la reunión con El Trece.

Además, contó que pasó por un particular momento, al pensar que se había quedado dormida para la firma de su contrato:"Me acosté mucho más temprano que Mirtha. Salí pero a las 10 y media estaba en mi casa y me desperté a las 2 y media de la mañana pensando que me había quedado dormida. Todo mal. Entonces no me dormí hasta las 4 y me agarraron muchos nervios".

"Hoy mi hermano me escribió y estaba muy nerviosa", indicó Juana. "Todos", aclaró Mirtha.

Mirtha Legrand y Juana Viale firmaron contrato: el video del momento