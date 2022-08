Tras la intervención de Carlos Rottemberg, empresario y ex productor del programa de Mirtha Legrand, empezó a arreglarse la situación contractual con El Trece. Complicadas reuniones por Zoom con Nacho Viale que estaba afuera, en Europa, con su novia, pero avanzando en el ok. Así, podemos adelantar que la más legendaria de las divas de la televisión vivas podría estar conduciendo “La noche de Mirtha” el último sábado de agosto (o primero de septiembre). Había tres cláusulas que modificar en el contrato que tiene que firmar Nacho Viale por StoryLab, que no llevaría más de 48 horas y estaría ok. Mirtha los sábados y Juana Viale los domingos, tal como esta sección sostuvo todo el tiempo.

***

Las próximas cuatro emisiones de Marcelo Tinelli en “Canta conmigo ahora” tienen a L-Gante y el Polaco juntos entre los 100 jurados, de los que destacan mucho a Los Caligari, quienes levantan al público. Por el lado de Cristian Castro, bastante molesto con las maquilladoras y peinadoras de LaFlia, ya que cambia el color de su pelo cada programa y el peinado. Como es de imaginar, es bastante difícil de complacer el hijo de Verónica Castro. Los días libres vuelve a su casa de Punta del Este, adonde se mudó al parecer por un tema de seguridad que en el DF México se complica. Por ahora no llevó novia, solito el cantante.

***

Les está costando a las productoras chicas o medianas de cine poder lograr salas y público con películas que no son masivas. Sucede que las grandes mayores, tipo Thor, funcionan excelente, llevan mucho público, pero las otras no, las de arte o con presupuestos menores. Por ejemplo las películas argentinas (“Franklin”), como le pasa a Julio Chávez que estrena su ópera prima “Cuando la miro” con Marilú Marini y el propio Chávez, sólo en 10 salas el 15 de septiembre. Otras, como la de Darín “Argentina. 1985”, que pasan rápido por las salas y luego se acomodan en la plataforma que la produce, en este caso Amazon.

***

Ayer domingo en Carlos Paz la producción de “Drácula” le guardó 20 entradas para Pepito Cibrián y sus actores de “Dorothy” para el teatro Del Lago. El actor-productorguionista viene pasando días complicados luego del escándalo con su ahora ex pareja Nahuel Lodi que le valió una descompensación de la que se repone. Pero ya se encuentra bien y regresa a Buenos Aires en horas, teniendo en la cabeza la puesta de su próxima comedia musical con elenco cordobés. Sólo necesita un poco de paz. Y que los amigos de verdad lo rodeen de afecto.

***

El próximo sábado a las 20 estrena el Pelado López “Juego chino” producido por Germán Paoloski, inspirado en la película de Darín “Un cuento chino”. Van a inaugurar el envío con Benjamín Vicuña, fi gura de Telefé, y la segunda invitada (que era la primera), Paula Chaves. Muy feliz en su matrimonio, el Pelado Guillermo vive en Núñez, en el mismo edifi cio de Diego Leuco (donde antes vivía Gerardo Rozín), y suelen compartir café a la mañana. Diremos que ese sábado, después “PH”, y terminan con “El gran bartender” con Damián Betular en los tragos.

***

Curiosidades del rating: el primer capítulo de “Santa Evita” este sábado en El Trece midió 7.8 puntos de promedio, y perdió frente a “PH (Podemos hablar)”, 9.0, y siguen “Knock out”, 1.4; “América top ten”, 1.2, y “Aguante el cine”, 0.6. Antes, “Los Simpson”, 5.1, cayeron con “Cine 13”, 5.5, y “Cine 13”, 6.1, y luego “Pasapalabra famosos”, 6.6, cayó con “Cine 13”, 7.2. El día fue cabeza a cabeza: Telefé, 5.7; El Trece, 5.6; América, 1.7; Canal 9, 1.2; TV Pública, 0.4; Net TV, 0.2, y Bravo TV, 0.1. El mes de julio (de lunes a domingo acumulado) se lo llevó Telefé, 8.7, con ventaja de 1.9 puntos sobre El Trece. Los datos corresponden a la encuestadora Kantar Ibope Media.