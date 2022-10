En la madrugada de este domingo, después de una emocional noche de confesiones en la casa de " Gran Hermano", los televidentes se llevaron una sorpresa proveniente de fuera de la casa: el papá adoptivo de Thiago, Julio Ricardo Medina, fue detenido por agredir a dos de sus hijas. ¿Qué consecuencias tendrá para el participante de Gran Hermano?

Como dicta la premisa básica del famoso reality, los participantes de " Gran Hermano 2022" se encuentran en aislamiento absoluto del resto del mundo, cuarentena que recién se rompe con su eliminación. Sin embargo, hay otra circunstancia bajo la cual los hermanitos pueden ser informados de asuntos del exterior de la casa.

.

Según explicó en Twitter el periodista Leo Airas, de Crónica HD, "muerte de algún de familiar o alguna causa de fuerza mayor, como lo que pasa con el papá de Thiago, son las únicas razones que pueden romper el aislamiento, según el reglamento de 'Gran Hermano'. Si la producción decide que es necesario comentarle esta información a Thiago se lo citará al confesionario".

Sobre la posibilidad de expulsión, Arias aclaró: "Romper el aislamiento no es 'sacarlo de la casa', también puede ser que GH le informe lo que está pasando con su papá afuera y listo". De esta manera, la única manera de que la información termine con la participación de Thiago en " Gran Hermano" es que él mismo decida abandonar la casa a causa del arresto de su papá.

Thiago Medina, participante de " Gran Hermano 2022", y su familia.

Sin embargo, información temprana parece indicar que la producción de Telefé no tiene planeado avisando al joven de 19 años sobre el problema legal que estará enfrentando su familia. También desde su cuenta de Twitter, el periodista Agustín Rey agregó: "Desde la producción de #GranHermano me informan que por ahora no se va a romper el aislamiento respecto a Thiago".

La relación de Thiago con su familia es una de las más observadas en la casa de " Gran Hermano", con el hermanito hablando de su familia con frecuencia. Hace apenas horas, Thiago emocionó a toda la casa al hablar de su mamá, quien murió cuando era muy joven.

.

Su relación con sus hermanas también fue discutida en la casa, tan temprano como la Gala de Inicio: antes de entrar a la casa, Thiago le contó a Santiago del Moro que fue gracias a sus hermanas que él logró entrar al reality de Telefé, ya que fueron quienes lo convencieron de postularse.