Juliana y Maxi fueron una de las primeras parejas formadas en " Gran Hermano 2022" y tras haber estado varios días a los besos y caricias finalmente dieron rienda suelta a sus deseos, dando ambos el consentimiento para un encuentro sexual en el sauna del predio de Telefe. Sin embargo, la luna de miel no parece haber durado ni un día, ya que la pareja tuvo una fuerte discusión que podría poner en peligro su relación.

.

¡Así concretaron su relación Juliana y Maxi de "Gran Hermano"!

La mañana fue un día más en la casa de "Gran Hermano 2022" para todos, menos para Thiago, a quien la "Tini de GH" acudió para contarle a corazón abierto la pelea que tuvo con Maxi, quien ya en su carta de presentación se había calificado como "el más charlatán y chamuyero".

" Gran Hermano 2022": Juliana y Maxi tuvieron una fuerte discusión

"Maxi se enojó conmigo y no me habla. Hubo malentendidos. Yo le hablé, pero es muy terco", arrancó diciéndole Juliana a Thiago mientras los micrófonos de Telefé captaban cada palabra que la santafesina decía para transmitirla al público. "Me dio vuelta la situación: ‘vos te enojaste’, me dice. Y yo, la verdad, no me enojé", continuó diciendo mientras ambos estaban descansando en el sillón de " Gran Hermano 2022".

Juliana y Maxi, ¿separados?

Continuando con su explicación, Juliana afirmó que Maximiliano Giudici la está ignorando. "No vino en todo el día a hablar conmigo ni saludarme. Yo soy re buena con él. La otra vez me hizo lo mismo", dijo mientras Thiago escuchaba atónito. "Soy demasiado buena para que me trate así", cerró la "Tini de GH".

.

Aunque no se hable tanto, hay una pareja que cada día llama más la atención del público: se trata de Thiago y Nacho, quienes cada día se muestran más cerca. Asimismo, parece ser que la familia del joven oriundo de González Catán no apoya esta relación, ya que recientemente circularon versiones de que habrían intentado cerrar cuentas "fans" de "Nachiago".

" Gran Hermano 2022": Nacho y Thiago cada vez más cerca

Por otro lado, desde fuera del predio de " Gran Hermano 2022", la familia de Thiago no la pasa nada bien. Hace poco, Julio Ricardo Medina, su padre, fue detenido por lesiones y amenazas a su hijastra. Y además, negó rotundamente la posible relación entre su hijo y Nacho. "¡Nooo, eh! Thiago no es gay, Thiago es bien machito, eh", expresó el señor ante el posible amorío que se está gestando en " Gran Hermano 2022".