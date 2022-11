" Gran Hermano 2022" levanta números astronómicos de rating y no es casualidad, ya que los participantes dan mucho de qué hablar. Es el caso de Maxi y Juliana, que tras varios días intercambiando besos y promesas dieron rienda suelta a sus deseos y se metieron debajo de unas sábanas tras dar la señal de consentimiento sexual. Pero no todo es felicidad, tras la eliminación de Tomás Holder, un participante se quebró en vivo al recordar al rosarino.

.

Tras haber estado en la gala de eliminación junto a Martina y Nacho, Juan Reverdito no aguantó más la presión de quedarse sin su mejor amigo. El integrante de los monitos se salvó de la expulsión, siendo Martina quien sufrió la pena máxima y teniendo que abandonar la casa de "Gran Hermano 2022". "Estoy complicado", arrancó diciendo nervioso. "Tengo mucha bronca de que se haya ido Tomás y me mata porque yo estaba a full con él", continuó.

Juan, afligido por la partido de Tomás Holder

Mientras pasaban imágenes de la casa de " Gran Hermano 2022", ya se escuchaba la agitada respiración de Juan, que daba preámbulo al mar de lágrimas que se desataría al ahondar en el tema. "Nunca pensé que iba a llorar por la partida de un participante, pero a mi este chabón me tocó adentro", dijo Juan sumergido en llanto. "Fue el único que me recibió, que me abrazó y me dio charla. Me pegó mal y si tengo que quedarme solo en esta casa me quedaré solo", expuso el taxista que tiene dos hijos fuera del predio de Telefe.

Asimismo, ante la interrogante sobre cómo llegó a ser nominado, Juan no dudó en acusar a los demás participantes de " Gran Hermano 2022" y en especial a los hombres: “A mí me votó la mayor parte de la casa. Obviamente, que me votaron todos los hombres menos Nacho”, dijo y la verdad es que falló por muy poco.

Martina fue la segunda eliminada y tuvo que abandonar la casa

Lejos de tratar de resolver la situación y reforzar al grupo de los monitos, empezó a nombrar a quienes peor le caen y hasta mencionó a quienes no soporta ver un día más. “Hay gente que me cae muy mal acá adentro. Me cae mal el cordobés (Maximiliano Giudici), Alexis Quiroga, Marcos Ginocchio, Thiago Medina. No tienen respeto por nada, entonces ya me molesta escuchar sus voces”, dijo furioso.

Veremos qué sucede en la siguiente gala de nominación de este miércoles, ya que los ánimos están bastante agitados en la casa y no cabe duda de que en algún momento toda la tensión va a liberarse en una fuerte discusión.