Jorge Rial y Santiago del Moro estuvieron comunicados en los últimos días, a raíz del inicio de un nuevo ciclo del exitoso reality Gran Hermano. El conductor de esta nueva etapa será el joven líder de la radio matutina, quien le pidió consejos al ex Intrusos para llevar a cabo este nuevo desafío.

"Quiero destacar públicamente el gran gesto de Santiago, que me llamó el otro día y, la verdad, muy humilde, me dijo 'Necesito que me cuentes cómo se conduce Gran Hermano'", señaló Rial en una charla con una seguidora de Instagram. Y agregó: "Lo agradezco mucho, fue para que le dé algunos tips. Yo se los di, pero no le hacían falta. Él lo va a hacer muy bien, con su estilo. Es un gran programa y va a ser un éxito".

.

Ante semejante revelación, la usuaria le consultó si extrañaba quedarse afuera del programa, a lo que el conductor de Argenzuela replicó: "La verdad que no, y no por ignorarlo porque es un programón. Pero es otra generación, otra época, otro estilo y Santiago ocupa ese lugar perfecto". "Gran Hermano necesita otro estilo que no es el mío, en su momento sí lo necesitó y anduvo bien", añadió el periodista.

La llegada de un nuevo episodio de Gran Hermano generó una gran expectativa en el público, que se volcó rápidamente a las redes sociales apenas se abrió la inscripción, subiendo diversos videos de presentación, que en muchos casos se convirtieron en virales por distintas redes.

Jorge Rial, conduciendo Gran Hermano

El programa comenzará al aire el próximo lunes 17 de octubre, a las 22.30, y ocupará el espacio que hoy tiene en Telefe "¿Quién tiene la máscara?", el programa conducido por Natalia Oreiro que no cumplió con las expectativas requeridas, en un prime time que se enciende con la llegada de nuevos productos.