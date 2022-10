Pasaron más de siete años, pero los motivos detrás de la ruptura entre Jorge Rial y La Niña Loly todavía intrigan a la audiencia argentina. Recientemente, el testimonio de una fuente cercana a Antoniale parece haber puesto el punto final en el misterio, y provocó una inesperada reacción por parte del conductor de "Intrusos".

En una entrevista a "Socios del espectáculo", Marcelo Manau, amigo íntimo de la Niña Loly, compartió detalles exclusivos de una de las rupturas más polémicas de la farándula argentina. Ante la pregunta de la panelista Mariana Brey, quien consultó si es posible que Antoniale siga enamorada de Jorge Rial, Manau realizó una fuerte declaración.

.

"No, con el daño que le hizo, no creo que pueda estar enamorada todavía. La borró del medio, de la publicidad y de los desfiles. Yo lo viví", comenzó negando. A continuación, soltó la bomba: "Él le fue infiel. Ella le encontró mensajes con Marianela Mirra. Después de eso, se reconciliaron y cuando ella vuelve con él, volvió a ver otro mensaje de esta Marianela. Ahí agarró las cosas y se fue", detalló sobre la separación.

Jorge Rial y La Niña Loly.

Buscando la versión del conductor de "Argenzuela", el programa de El Trece se puso en contacto con Jorge Rial para preguntarle sobre las declaraciones del empresario. La mayoría de las veces, el periodista no teme a expresarse libremente, pero cuando le nombraron a su ex, la reacción no fue la esperada: "Es viejísimo ese tema", se quejó y agregó: "De la ‘Niña Loly’ me separé hace siete años. No sé nada de lo que dijo, pero es un tema viejo".

¿Qué pasó entre Jorge Rial y Marianela Mirra?

Los polémicos chats de Jorge Rial y Marianela Mirra.

El nombre de Marianela Mirra es otro que atrajo polémica cuando se asoció con Jorge Rial. En 2015, el conductor de "Intrusos" quiso incorporar a la tucumana ganadora de Gran Hermano al panel de su programa. La llamó para que viajara desde Tucumán, la probó en el puesto para ver cómo se desempeñaba y lo que vino después fue un gran escándalo.

El conductor, que en ese entonces estaba de novio con La Niña Loly, le enviaba mensajes subidos de tono y ella lo escrachó en las redes sociales. "La realidad es que yo expuse una situación desagradable porque me ofreció trabajo y además de querer manipular lo que tenía que decir, estaban permanentemente los comentarios de baboso y paj... Yo me quise morir, porque ahí había buena onda", contó la ex "Gran Hermano".

.