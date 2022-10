E l Colectivo de Actrices Argentinas confirmó que Juan Darthés declarará por primera vez ante la Justicia de Brasil en la causa por abuso sexual a Thelma Fardin. La audiencia a la que fue citado se llevará a cabo mañana, cuatro años después de la denuncia realizada por la actriz. En las últimas semanas, Thelma había realizado un video mostrando su indignación cuando el acusado presentó un pedido para la suspensión del juicio y en el escrito se indica que para él “no sería sano declarar” y que sería importante “preservar su integridad psíquica”.

"Después de cuatro años, este jueves 20 de octubre declara Juan Darthés en el juicio por abuso sexual a Thelma Fardin en su infancia", comienza el comunicado publicado por Actrices en su cuenta oficial de Instagram.

Y continúa: "Porque se nos reveló nuestra propia historia cuando la escuchamos, porque gracias a esa voz escuchamos las historias de nuestras hermanas, nuestras madres y nuestros hijos. Porque llamamos al 144. Porque queremos justicia por Thelma y por todas las víctimas de abuso sexual nos autoconvocamos en la puerta de la fiscalía para acompañarla", indicaron. "Esta es la última audiencia del juicio, y la primera vez que el acusado declara ante la Justicia. Después de esto, el juez dictará sentencia", remarcaron en el texto.

.

Ante este marco, invitaron a acompañar a Thelma Fardin en una marcha: "La convocatoria es abierta a todo el mundo. Nos vemos este jueves 20 de octubre a las 12 en UFEM (Perón 667, CABA). #MiraComoNosPonemos #JusticiaParaTodas", cerraron.

Recordemos que a finales de 2018, Thelma Fardin presentó en Nicaragua una denuncia contra Juan Darthés por abuso sexual agravado. El hecho que denuncia la artista sucedió en 2009, cuando ella tenía 16 años, durante una gira de la telenovela "Patito feo".

"En 2009 estaba de gira con un programa infantil. Yo era una nena y el único actor adulto que viajaba con nosotros tenía 45 años. Me empezó a besar el cuello pese a que le dije que no. Me tiró en la cama, me corrió el shorcito y me practicó sexo oral, aunque le decía que no. Se subió arriba mío y me penetró. Por suerte alguien tocó la puerta y me pude ir", había contado por aquel entonces la famosa.

Luego de pasar por varias instancias, el juicio contra Juan Darthés había quedado suspendido el pasado 7 de febrero. Luego, el 28 de marzo, Thelma anunció con alegría que la Justicia de Brasil resolvió retomar la causa. A raíz de esto, en mayo la artista contó que llevaría la causa a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para darle mayor visibilidad.