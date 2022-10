Desde hace varios días, se está relacionando amorosamente a Wanda Nara y L-Gante. Sin embargo, ambos han salido a desmentir los rumores y explicaron que se están conociendo amistosamente. Luego del sorprendente vivo que realizó Mauro Icardi en sus redes sociales, el líder de la "Cumbia 420" contó que es lo que más le gusta sobre la investigadora de "¿Quién es la máscara?".

En la entrevista que dio para "LAM" se le consultó cómo es su relación con la empresaria y la ex pareja de Tamara Báez contestó: "Es una persona que acabo de conocer y me cae bien. Bastante inteligente, piola, una persona que me cayó bien, me aconsejó".

.

Ante su respuesta, el cronista de Ángel de Brito le preguntó a L-Gante si lo sedujo como mujer a lo que respondió: "Eso no tanto, más por el lado de aconsejar, de que es una persona más grande que yo y también sabe moverse bien, piola".

Mientras tanto, Wanda Nara y L-Gante se encuentran en la casa del barrio privado que tiene el cantante. Ambos se encuentran allí ya que grabarán el videoclip de la canción que escribió el músico para la ex pareja de Mauro Icardi.

Wanda Nara y L-Gante posando juntos para la marca deportiva de la ex pareja de Mauro Icardi.

Asimismo, Wanda Nara ya finalizó de rodar "¿Quién es la máscara?" y según informó Mauro Icardi en sus redes sociales, la empresaria regresaría a Estambul el próximo martes.