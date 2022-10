Esta semana, el padre biológico de Elián Valenzuela -con quien no tiene relación- rompió el silencio y culpó a la madre y al propio joven de esa distancia. Miguel Ángel Prosi contó que, cuando L-Gante tenía 5 años y la pareja ya estaba separada, vio cómo el nene le dijo "papá" al nuevo novio de Claudia Valenzuela: "Le dije a la madre que yo no estaba para hacer el papel de payaso. Y, bueno, ahí rompí el vínculo con la madre y no lo llevó más a la casa donde yo vivía en Merlo".

En las últimas horas, L-Gante se presentó a una audiencia por la denuncia que el representante Christian Manzanelli hizo hace un año, en que el cantante había quedado imputado por tentativa de homicidio simple y amenazas agravadas. Cuando los medios le consultaron sobre las declaraciones de su progenitor, el artista contestó sin rodeos.

L-Gante con Wanda Nara.

"Ni idea, qué te puedo decir. No hay relación. Yo nunca le dije 'papá' a nadie, vivo diciendo 'papá', pero de onda", respondió. Y no quiso meterse en los problemas que existen entre su papá y su mamá: "No sé cómo habrá sido, es un tema de él y ella. Yo no tengo idea y no me interesa", indicó el ex novio de Tamara Báez en la charla con los medios previo a su declaración judicial.

Luego de esa frase, el abogado Alejandro Cipolla interrumpió la charla con los medios para que su defendido no se siguiera explayando sobre el tema. "Le están dando entidad a una persona que no le interesa y están incomodándolo con la pregunta", sentenció, a pesar de que L-Gante no parecía estar molesto ante los micrófonos, algo habitual en él, ya que no suele esquivar los reportajes.

Escándalo entre L-Gante y su padre biológico.

Como si fuera poco, una polémica rodea al artista sin involucrarlo. Tamara Báez, la madre de su hija Jamaica, comenzó una relación con su colega Despreuno. En las últimas horas, el joven fue detenido por encontrarle un arma mientras intentaba ingresar a un boliche. Si bien el cantante se mostró indiferente por lo ocurrido, el propio Cipolla acudió a sus redes sociales para cuestionar a la nueva pareja de la influencer.