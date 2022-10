L-Gante transita un gran momento profesional tras publicar su último videoclip junto a Wanda Nara y obtener seis millones de reproducciones en cuatro días. Tras su polémica separación con Tamara Báez y en medio de rumores de romance con la ex pareja de Mauro Icardi, el líder de la “cumbia 420” aseguró que está enamorado. Sin embargo, el artista no se salvará de pasar por la justicia por el conflicto en que estuvo involucrado con el ex manager de Yao Cabrera, Christian Manzanelli.

¡Mirá la respuesta de L-Gante a Christian Manzanelli, el ex manager de Yao Cabrera!

A fines del año pasado, en la presentación de la pelea entre Marcos "El Chino" Maidana y Cabrera, la cual finalmente no se llevó a cabo, el padre de Jamaica protagonizó una fuerte disputa con quien representaba al influencer uruguayo. La situación no terminó ahí, sino que Manzanelli acudió a la Justicia para denunciar formalmente al cantante por “presunto homicidio simple en grado de tentativa y amenazas agravadas”, aunque posteriormente hubo un cambio de carátula.

"Rompió una copa y me la quiso clavar. Yo ya le mandé el video a Fernando Burlando y voy a hacer la denuncia. Lo hizo delante de todos. Había 200 personas y están todas las filmaciones. Estaba re drogado y no lo podían controlar", explicó Christian sobre el mal momento que vivió con L-Gante.

Según el escrito que trascendió en un primer momento, los delitos se relacionan a “amenazas calificadas por el uso de arma en concurso real con tentativa de homicidio en contra de Elian Ángel Valenzuela (L-Gante)”. Sin embargo, el abogado del músico, Alejandro Cipolla, logró que la denuncia por tentaiva de homicidio sea desestimada y remitida a la Justicia Contravencional de la Ciudad para que investiguen si efectivamente pudo haber existido una amenaza.

L-Gante y Christian Manzanelli el día que se pelearon.

A través de una historia de Instagram durante la tarde, quien también es el representante de “La Chabona” anunció que el martes 25 de octubre a las 11 horas se presentará a declarar junto a su abogado, Fernando Burlando, por la causa que involucra al creador de la "cumbia 420".

A su vez, los letrados del supuesto novio de Wanda Nara, presentaron un escrito en el que propusieron que el músico realice tareas comunitarias con la intención de evitar el juicio oral, luego de que el mediático se haya negado a declarar en la primera audiencia. “Todo esto es una payasada”, aseguró L-Gante mientras se retiraba de la Fiscalí. Penal, Contravencional y de Faltas Nº 14.

¡Mirá el video de Christian Manzanelli hablando sobre el juicio con L-Gante!