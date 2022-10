El grupo musical Kapanga se llevó un desagradable susto durante la madrugada de este domingo, cuando un auto embistió contra su camión mientras regresaban por la Ruta 7 de una presentación. El incidente no tuvo víctimas fatales, pero dejó una fuerte impresión en los afectados, entre ellos Martín "Mono" Fabio, quien tuvo fuertes palabras para compartir después del siniestro.

La banda de Quilmes se encontraba viajando en su micro doble piso de camino a Escobar después de visitar Córdoba para un concierto cuando otro auto, un Chevrolet Cruise según informaron, cruzó de carril y los chocó de frente en el cruce de la Ruta 7 con la Ruta Provincial 51, a la altura de Carmen de Areco. El choque, informaron los miembros de la banda, fue provocado por el estado de ebriedad del conductor.

.

Minutos después de la colisión, el "Mono" se encargó de llevar tranquilidad a las familias y amigos de la banda con un video publicado a su Instagram, donde mostró el estado en el que quedó el micro, confirmó el estado de ebriedad del conductor que los chocó y su acompañante, y aseguró que "estamos todos bien, nadie sufrió ningún golpe, ninguna herida".

Ya seguros en su destino, los miembros de Kapanga hablaron con TN sobre el incidente: "Es la primera vez que tenemos un accidente de este tipo. El Mono y todos estamos muy nerviosos por lo que pasó. Es un fin de semana lleno de turismo y nosotros somos laburantes de las rutas", confesó Leandro, manager de la banda.

Los músicos salieron ilesos del choque en la ruta.

El Mono de Kapanga, tomando la palabra, aprovechó para enviar un contundente mensaje a los conductores argentinos: "Hace 27 años que andamos por la ruta, es la primera vez que nos pasa y estamos cansados de ver borrachos manejando por las rutas. Nosotros, por suerte, hoy la podemos contar, mucha gente no. Alcohol al volante no. No más muertes en las rutas", exigió.

"Los que iban en el auto no podían hablar del alcohol que tenían encima y eran gente como nosotros no eran adolescentes. Hay muchas familias que estos le cagan la vida. Esto fue un incidente y tendría que tener una pena", continuó, y agregó: "Nos podríamos haber matado. Si sirve el mensaje, no más alcohol al volante. Si no vas a manejar, hacé lo que quieras de tu vida. No le cagues la vida a los demás, cagátela vos solo".

.

"Todos los viajes que hacemos vemos un accidente. Y en el 85% de los casos está involucrado el alcohol. Esto no es un accidente, es un incidente. Un accidente es que se te salga una rueda", sentenció el músico, quien también tuvo palabras para la respuesta de la policía: "Tardaron 50 minutos en venir con un patrullero, otros 40 en traer una ambulancia ¿Y si se les va el alcohol que tienen encima? Es la burocracia con la que vivimos en este país", cerró, indignado.