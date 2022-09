A cuatro meses del accidente que causó la muerte de El Noba a bordo de una moto en Florencio Varela, una joven dice tener un hijo de él y que la familia se niega a recibirla. La chica quien denunció esta situación fue Ailén Díaz, con el objetivo de realizarse un examen de ADN que confirme la paternidad del cantante.

Ariel Woman, en "Nosotros a la mañana", contó que la joven se hizo un examen de paternidad con su anterior pareja, con la que estaba antes de conocer a El Noba y que fue negativo. Esta es la razón por la cual Díaz exige a algún familiar directo de Lautaro Coronel para que brinde una prueba de sangre para evitar la exhumación del cadáver.

La palabra de Vanesa Aranda, la madre de El Noba, tras la viralización del caso de Ailén Díaz

La madre de El Noba, Vanesa Aranda, habló con el mismo ciclo televisivo: "Yo no le niego nada, bienvenido sea si es mi nieto, pero si el bebé nació en abril, mi hijo falleció en junio, tuvo 9 meses de embarazo, ¿qué hizo en todo ese tiempo? ¿Y por qué lo tiene que hacer mediático?".

Por otro lado, en diálogo con Juan Etchegoyen por Mitre Live, indicó: "Ella hizo mediático este tema porque quiere fama, nosotros no tenemos nada que ocultar, qué culpa tengo de lo que hagan ellos que son adultos, ¿por qué no lo hizo cuando estaba Lauti?, hagamos un ADN y listo, ¿por qué nunca se acercó cuando mi hijo estuvo internado?".

El Noba junto a su madre, Vanesa Aranda.

"Yo no tengo ningún problema y no le voy a pedir perdón porque no le hice nada, ella debería retractarse de todo lo que dijo, el audio que están pasando fue un audio que yo le mandé a la última novia de Lautaro, ella se quedó con todo, con toda la ropa, hasta con la cadena que le regaló el manager, están juntas las 3 ex de mi hijo, una que se cansó de defenestrarlo a mi hijo y ahora habla, si va a mentir que mienta bien”, dijo al respecto Aranda.

Y concluyó: “Yo tengo un chat de esta chica Ailén que bromea por el accidente de mi hijo, dice ´el padre de mi hijo ahre´ cuando se enteró lo que pasó con mi hijo. Ella habla con una amiga y le dice eso cuando le dicen que parece que murió El Noba, el 24 de mayo cuando pasó todo ella dijo eso y a mí me llegó recién este chat”.