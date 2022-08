Irem Helvacıoğlu, la actriz protagonista de " Fugitiva", ganó fama a nivel mundial tras su interpretación en la exitosa novela turca. La ficción fue un éxito tanto en Turquía como en otros 30 países, uno de ellos Argentina. Los televidentes argentinos disfrutan de la tira en Telefe, y se han encariñado con la bella actriz que le da vida a Nefes, por lo tanto siempre buscan saber más datos sobre su vida personal.

.

En una de las entrevistas que Helvacıoğlu tuvo con los medios turcos, contó que perdió 20 kilos en 6 meses por una dieta que implementó.

"En mi adolescencia pesaba 70 kilos. Me preguntaron si tenía sobrepeso y dije que sí, cuando tenía 16 o 17 años. Dejé de consumir carne porque me preocupé por los animales, mi abuelo tenía una granja. Bajé 20 kilos e hice una dieta", explicó la intérprete sobre su camino.

Irem Helvacıoğlu en la actualidad.

Luego, la protagonista de "Sen Anlat Karadeniz", nombre real de " Fugitiva", indicó que estos cambios sucedieron porque comenzó una dieta pescetariana, la cual incluye pescado u otros mariscos, pero no incluye carne de otros animales.

"Yo tampoco tengo mis fotos antiguas, pero mi mamá sí. No es un arrepentimiento para mí, incluso si salen a la luz no me enfadaré demasiado, después de todo, tenemos que mirar el momento presente. Subí de peso tanto por la pubertad como por algunas operaciones que tuve", agregó Irem Helvacıoğlu.