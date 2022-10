En medio de los rumores de romance que la involucran con Nicolás Cabré, Antonella “Anto” Natale se refirió a la relación que mantiene con la ex pareja de Laurita Fernandez y enfrentó las acusaciones por estafa en contra de ella que circularon en redes sociales durante las últimas horas.

¡Mirá la entrevista que le hicieron a la supuesta nueva novia de Nicolás Cabré!

Mientras que el actor de “Me duele una mujer” visita Hollywood junto a la hija que tiene con la China Suárez, Rufina, la joven abogada y madre de una pequeña de dos años brindó una entrevista en el programa “Socios del Espectáculo”. La supuesta novia de Cabré explicó: "No, es que no puedo hablar. El famoso es él, pregúntenle a él. ¿O no? ¡Hay que llamarlo a él, que le gustan las cámaras!".

"No tengo nada para decir. La verdad es que somos dos personas solteras, contentas, conociéndonos. Él es un tipazo, lo quiero, está bien en la vida y lo admiro mucho. Me parece una gran persona, un gran padre y un gran actor", aseguró la también agente inmobiliaria. A su vez, reveló que conoció al artista “por un amigo en común”.

Aunque, la panelista del programa de El Trece Karina Iavicoli quiso saber si Nicolás Cabré y Natale habían comenzado su relación cuando él todavía estaba de novio con Laurita Fernández. A lo cual, la joven respondió: "Yo estaba en otra. Cero del medio. Me ha chamuyado medio país, pero cero. Conozco a Laurita pero de la tele. Me encantan las redes sociales, viajar, nos estamos conociendo y no tengo ningún título con él".

La supuesta nueva novia de Nicolás Cabré, Anto Natale, en "Socios del Espectáculo".

En cuanto trascendieron las primeras versiones que relacionan sentimentalmente al actor y a la abogada, se difundió una cuenta de Instagram llamada “Estafados por Anto Natale”, la cual muestra una gran cantidad de denuncias en contra de su emprendimiento de venta de ropa por incumplimiento y robo. El perfil habría sido creado por las personas damnificadas con el objetivo de exponer su problemática y escrachar a la joven.

“Chorra”, “estafadora”, “trucha”, son algunas de las graves acusaciones que recibió Natale. La queja que más se repite entre los usuarios que contaron su experiencia es la de haber realizado una compra, pero no haber recibido el producto.

Algunas de las acusaciones que se publicaron en la cuenta de Instagram "Personas estafadas por Anto Natale".

"Soy abogada hace muchos años y siento que (lo de las denuncias) fue acoso y bullying hacia mi persona hace mucho tiempo por una persona específica, a quien ya tenemos localizada, por suerte", destacó Anto Natale. Además, la supuesta novia de Nicolás Cabré explicó que el “hostigamiento” que recibió fue en el mismo momento en que estaba embarazada de su hija, Ámbar.

Sin embargo la joven aseveró que “nunca” recibió una carta documento en relación a las acusaciones y señaló que "miles de personas compraron" en su tienda online "y todo fue bárbaro". Asimismo, Natale se refirió a la acusación de haber entregado "un producto en mal estado y todo lo contrario". La agente inmobiliaria afirmó: "Siempre fue todo impecable, están los envíos, los recibos... al tener tantos seguidores en Instagram se fueron sumando haters que salieron a matarme".

Denuncias en la página de "Personas estafadas por Anto Natale".

Además, la abogada se defendió diciendo: "Empezó en pandemia, comprabas y si en tres días no te llegaba el pedido era porque estaba todo colapsado. No voy a decir el nombre de las empresas que trabajaban conmigo pero no daban abasto", se defendió Natale.

La supuesta pareja de Nicolás Cabré reconoció que brindó la entrevista para limpiar su imagen porque sostiene que todo lo que tiene se lo ganó “de buena fe, trabajando” y destacó que proviene de una “familia con códigos y valores”.

La supuesta nueva novia de Nicolás Cabré, Anto Natale.

"Nico me dice: 'No salgas ni a aclarar. Vos sos todo lo que está bien. Yo te banco'", aseguró Anto Natele al final de la nota. Y concluyó: "No voy a dar más notas después de esto".