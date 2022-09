Locho Loccisano es una de las figuras de "Canta Conmigo Ahora", el ciclo que encabeza Marcelo Tinelli. El ex participante de "El Hotel de los Famosos" es uno de los 100 jurados que participan del programa, aunque es de los personajes fijos desde que comenzó la primera temporada.

En las últimas horas, el novio de Majo Martino fue noticia al hacer un particular comentario sobre una dupla. Tal como indica la actual instancia del programa, los cantantes deben elegir a un jurado para hacer dupla al interpretar una canción. Mariano Bustos cantó a dúo con Pato Guevara, músico y compositor, reconocido también por liderar un tributo a Bon Jovi.

.

Antes de comenzar, se escuchó al influencer en charla con Bahiano: "Tiene un lomazo el hijo de put... No sé qué hace, qué come. Yo quiero estar así, no sé cómo hacer". Ante el inesperado comentario, el ex vocalista de Los Pericos acotó: "Mirá las cosas que mirás, él es más bajito que vos".

Locho Loccisano en "Canta Conmigo Ahora".

Por último, Locho Loccisano se sinceró sobre las diferencias físicas con su compañero del jurado: "No debe tomar vino como tomo yo". Más allá de las bromas, el ex "Combate" tiene mucha relevancia dentro del programa, ya que Marcelo Tinelli suele darle la palabra para que opine de las actuaciones de los participantes.

Si bien a la actual entrega le quedan pocas semanas, ya está confirmada la realización de la segunda temporada. Por esto mismo, el conductor se quedará en Argentina durante noviembre y diciembre para rodar los episodios de "Canta Conmigo Ahora" pertenecientes a su nueva edición.