Está claro que Nicole Neumann es una de las principales figuras de "Los 8 Escalones". Por esto mismo, Guido Kaczka y la producción no tienen problema en darle los días que pide para irse de viaje con Manu Urcera, su pareja, con quien disfruta de recorrer destinos del exterior.

El programa tiene buena repercusión, por lo que cuenta con dos emisiones diarias. En la primera de ellas, la ex pareja de Fabián Cubero sorprendió con su look del viernes. Tal como ocurre en cada jornada, la modelo compartió su outfit en su cuenta de Instagram y se llevó grandes elogios por parte de sus seguidores.

.

Nicole Neumann lució un mono ajustado a su cuerpo en color plateado, además de que se colocó unas sandalias en el tono del resto de su outfit. Cabe mencionar que la conductora es una de las figuras del panel junto a Martín Liberman y Carmen Barbieri, aunque todo el tiempo se renueva el staff.

El jugado look de Nicole Neumann en "Los 8 Escalones".

Actualmente, Nicole Neumann se encuentra en calma con su vida personal ya que pasa un buen momento con Manu Urcera. Mientras tanto, a pesar de un particular pedido de Fabián Cubero a la Justicia, no hubo declaraciones cruzadas con su ex pareja o Mica Viciconte en los últimos días.