Marcelo Tinelli se mostró muy emocionado por encarar un nuevo formato como es "Canta Conmigo Ahora". El conductor habló en exclusiva con DiarioShow y adelantó el objetivo que tienen para este nuevo programa. Además contó cómo es la dinámica del mismo.

A su vez este portal le consultó por Guillermina Valdés. Allí el papá de Lorenzo explicó que fue una situación difícil para él, de todos modos, expresó: "Lo transito muy bien, con una excelente relación con Guille y, además, muy buen diálogo con Lolo (el hijo de la pareja, de 8 años), y esto me parece muy bueno. Hoy, en cambio, estoy conectándome con otras cosas, teniendo otros tiempos para mí, que, probablemente, en otros momento no tenía. La vida en pareja te hace no estar, en algunos momentos, en lugares donde hoy, con más tiempo, puedo. Y esto no pasa por la esposa, sino por uno mismo. Es que uno hace otro tipo de cosas. Entonces, necesito mucha tranquilidad, mucha paz y estoy muy feliz".

Mientras que en una conferencia de prensa, detalló: "De entrada fue dificultoso porque yo soy una persona a la que le gusta vivir en pareja, he vivido en pareja por muchísimo tiempo en mi vida", comenzó el expresidente de San Lorenzo.

Y agregó: "Trato de armarme espacios en los que me sienta contenido, encontrar gente con la que pueda estar bien. Lo voy llevando bien, tranquilo". A su vez, explicó que no está pensando en formar una pareja, por lo menor durante este tiempo de duelo.

"Disfruto el hoy. A mí me pegó desde el lado de 'me voy a tomar el mejor vino que tenga hoy, no lo voy a guardar'. Lo voy a guardar en mi panza y en la de mis amigos. No lo voy a guardar para 'el' momento porque quizás ese momento nunca llegue. Hay algo certero: todos nos vamos a ir a este mundo", explicó Marcelo Tinelli.

Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés cuando eran pareja.

A pesar de su separación, ambos siguen teniendo una buena relación. Además, de que se tendrán que seguir viendo ya que ambos tienen un hijo en común, Lorenzo.

¡Mirá el adelanto de "Canta Conmigo Ahora", el nuevo programa de Marcelo Tinelli!