A pesar de haber llegado a la final de "El hotel de los famosos", Martín Salwe no se llevó a casa la victoria ni el amor de la gente. El locutor terminó perdiendo el título contra Alexander Caniggia, y durante la emisión del programa se ganó una fama de calculador y mal compañero en las redes sociales por hacerle bullying a Locho Loccisano y otros concursantes. Meses después de la final, esa reputación todavía lo persigue.

En una visita al programa "Socios del espectáculo", Martín Salwe confesó a Rodrigo Lussich y su equipo las angustiantes consecuencias que su paso por la casa de famosos tuvo en su vida privada. Según contó el polémico participante, a pesar de que la final de "El hotel de los famosos" se encuentra a meses de distancia, todavía no puede abrir sus redes sociales sin encontrar mensajes de odio nacidos de su paso por el reality.

Martín Salwe señaló a Twitter como "una fuente de odio importante" que no abre por su propio bien: "Hace poco me tomé el tiempo de entrar a cada comentario para ver si había algo positivo, todo negativo encontré", comentó. Instagram, por otro lado, se convirtió en un bálsamo para el locutor: "Ahí nada que ver, al revés es todo positivo. No quedaron los haters, no quedó nada de eso".

Martín Salwe se confesó sobre las consecuencias de su paso por "El hotel de los famosos"

Más allá de los comentarios ofensivos en las redes sociales, Martín Salwe compartió la grave consecuencia que esta mala fama le trajo a su carrera profesional: "Lo que quedó es el miedo de algunas marcas a trabajar con la gente que quedó afectada por eso". Afortunadamente para él, José María Muscari no escuchó a las malas lenguas cuando lo invitó a formar parte de "Sex".

"Volví a respirar un poquito porque tenía el miedo posta. Cuando me llamó, me quedé, no te digo que lloré, pero me agarró una cosa en el pecho", confesó acerca de su convocatoria al provocativo proyecto teatral. "Me llamó y dije ‘menos mal’ porque yo creo que se sale de las cosas haciendo, pero a veces para hacer tiene que aparecer la oportunidad o el laburo", agregó.

Martín Salwe habló sobre su paso por "El Hotel de los Famosos".

Con su presencia en las redes sociales manchada, a Martín Salwe no le quedan buenos recordatorios de su tiempo en "El hotel de los famosos", sobre todo después del fin de su relación con Emily Lucius. La noticia, que fue anunciada a fines de agosto pasado tras semanas de especulaciones que terminaron confirmadas, sorprendió a todos.