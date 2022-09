Cinthia Fernández regresó de unas complicadas vacaciones en Punta Cana con sus hijas, luego de que a la menor de la familia, Francesca, le diera una gastritis aguda en los primeros días del viaje sorpresa que la modelo había preparado. Con su llegada al país, Matías Defederico, su ex y padre de las niñas, comenzó acciones legales en su contra por no comunicarle que viajaría a República Dominicana con las chicas.

"Prefiero una denuncia por hacer felices a mis hijas y no por deber alimentos", declaró Cinthia a los medios al respecto. Este no es el primer escándalo legal que tienen los padres de Charis, Bella y Francesca, ya que desde hace un tiempo la bailarina le suspendió el régimen de visitas al ex futbolista.

En ese sentido, Defederico reveló cómo fue su reencuentro con las pequeñas y se emocionó hasta las lágrimas. En su visita al programa de Luis Ventura, "Secretos Verdaderos", Matías indicó que asistió a un partido de fútbol de las chicas y allí las vio por primera vez después del viaje.

"Hoy, cuando llegué a la cancha, ellas estaban jugando un partido. Yo me puse en un corner, porque estaba Cinthia, para estar lejos y para no provocar nada, y cuando las nenas levantan la mirada y me ven, es un 'estás ahí, pa'", contó.

Matías Defederico asistió a un partido de fútbol de sus hijas pero se mantuvo alejado de Cinthia Fernández.

"Me vieron. Me vinieron a abrazar y me dieron un beso. Fue un 'Hija te amo'. 'Pa, te amo'. Estuve una hora y me fui a mi casa", agregó conmovido.

Luego de su relato, el conductor le preguntó a Matías Defederico por la reacción de las niñas a las constantes disputas con Cinthia Fernández. "¿Tus hijas están sufriendo esta situación?", preguntó Ventura, a lo que Defederico sostuvo: "Sí, sin dudas. Yo hablo con ellas".

Matías Defederico habló del conflicto con Cinthia Fernández.

Matías Defederico denuncia a Cinthia Fernández