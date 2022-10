Mica Viciconte habló sobre el compromiso y el título que mantiene con Fabián Cubero, tras sufrir una crisis luego del nacimiento de su primer hijo, Luca Cubero.

La frase que molestó a la ganadora de "MasterChef Celebrity" provino de Ariel Rodríguez Palacios, quien le preguntó: "Las camisetas de fútbol, ¿son firmadas por los jugadores o por el utilero? Usted que es esposa de un gran jugador…”.

.

Mica Viciconte no tardó en detectar el error y corregir al conductor de "Ariel en su salsa":. "Esposa no, pareja", respondió la influencer y siguió hablando sobre lo que había sido consultada.

Mica Viciconte y Fabián Cubero comparten un hijo, Luca.

Sin embargo, Nicolás Peralta notó la rápida reacción que tuvo la panelista y comenzó a indagar sobre el vínculo que la une con Fabián Cubero: "No quiero dejar pasar este detalle, ¿por qué aclarás que no estás casada?”.

“Porque no soy la esposa, no me casé. Esposa es con un papel firmado y otras cosas; mucho lío. Fabián es mi pareja, no es un matrimonio", explicó la panelista, quien comenzó su historia de amor con el futbolista en 2017.

Mica Viciconte junto a Fabián Cubero y Luca, su hijo.

Pero la declaración no le bastó a sus compañeros, quienes quisieron saber si esto era una decisión personal o algo establecido entre los padres de Luca. Ella aseguró: “Ninguno de los dos quiere. Está hablado y consensuado. Así estamos bien. Los papeles después arruinan todo y estresan".

Peralta atento a las palabras de Mica y al pasado de Cubero con Nicole Neumann, con quien tiene tres hijas, le preguntó: "Él ya pasó por la iglesia. ¿Vos no soñás con el vestido blanco?".

.

"No, ni ahí. Me encanta la gente que se casa. ¡Viva el amor! Pero prefiero irme de viaje. No me veo con el ramo y no lo veo a él diciendo 'acepto'. No sueño con el casamiento. Soñaba con tener un hijo, mi familia, que la formé. Me encanta. Pero con el casamiento, no", concluyó Mica.