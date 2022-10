More Rial defendió a su ex novio, El Maxi, luego de haber sido absuelto en un juicio por matar a Mariana Ellena, de 22 años años atrás en una picada callejera. “Te dije que a pesar de cualquier problema que podamos haber tenido siempre iba a estar a tu lado, en las buenas y en las malas”, escribió la hija de Jorge Rial.

“Hoy se termina una etapa dura de tu vida y que sé que te tenía mal. Siempre tuve fe en vos y siempre confié y creí en tus palabras que hoy se demostraron ciertas”, señaló la joven sobre el cantante, con quien estuvo en pareja durante 5 meses.

.

More Rial aseguró que, a pesar de la distancia, siempre lo va a apoyar: “Gracias por ser lo que sos y lo que fuiste siempre. Gracias que todo esto terminó y ya podés estar tranquilo. Me hace muy feliz verte salir hoy contento, fue lo mejor que me pasó y de las mejores cosas de la vida”.

La causa judicial indica que Maximiliano “El Maxi” Bertorello mató a Mariana Ellena, una joven de 22 años, que estudiaba para profesora de Educación Física, en una picada en la que corría junto a su ex novia y mamá de su pequeña hija, quien también lo apoyó en sus redes: “Hoy cerramos un ciclo doloroso. Jamás dudé de vos y de lo que sos… Hoy celebro más que nunca tu presencia en nuestras vidas… Te vi muerto en vida. Hoy brindo por vos”, señaló Brenda Andrade.

More Rial no dudó en apoyar a su ex novio.

La Cámara 4° del Crimen de Córdoba condenó al ex de More Rial y a Gustavo Gastón Lucca por el crimen en octubre de 2015 pero el fallo planteó que no se habían imaginado el trágiico resultado, según señala la cuenta de Instagram “Chusmeteando”.

.

Al momento del crimen, El Maxi tenía 16 años y recibió tratamiento bajo la supervisión de un juez de menores. “Después del incidente, abandonó la escena. Entre las pruebas de la causa se presentaron los videos de una playa de estacionamiento donde el acusado guardó el auto luego de atropellar a Mariana”, sostuvo la cuenta.