More Rial se encuentra en el centro de la tormenta luego de recibir fuertes mensajes de sus seguidores tras mostrar apoyo a su ex, El Maxi, quien fue acusado de ser el responsable de la muerte de Mariana Ellena, la joven que perdió la vida tras ser atropellada por el cantante cordobés cuando corría una picada en Córdoba en 2011.

A través de sus historias de Instagram, una usuaria le aconsejó que era mejor estar sola que con un "asesino" y por ese motivo es que la hija de Jorge Rial explotó en sus redes: "Es mi vida yo defiendo a quien se me cante las pelo...Siempre voy a defender a la persona que yo quiera y no tengo por qué fumarme lo que ustedes opinan, cuando no tienen nada que ver. Cuando tratan mal y hablan pelotudec..., guárdense sus comentarios y sigan su vida tranquilos a ver si su vida va mejor. Sigan hablando fantásmas".

Ahora, el nombre de la joven sigue siendo tendencia y, lejos de salir de la polémica, More incrementó el escándalo al seguir defendiendo en sus redes.

"Buen día", escribió en un video que compartió en sus historias. Sin embargo, se mostró afligida mientras cantaba el tema que acompañana a su grabación y agregó firme: "Cuando fuiste buena y por una te matan para siempre".

Video: More Rial se mostró afligida tras defender a su ex, El Maxi