More Rial se encuentra en el centro del escándalo después de apoyar fervientemente a su ex pareja, Maximiliano Bertorello, reconocido como "El Maxi", después que usuarios de las redes sociales lo tildaran de asesino.

Todo comenzó cuando la hija de Jorge Rial decidió contestar algunas preguntas de sus más de 1,3 millones de seguidores de las redes. Uno de los tantos internautas le envió un picante mensaje que More decidió tapar con un emoji: "Mejor estar soltera que con un asesino".

La persona que envió ese mensaje se refirió al caso de Mariana Ellena, una joven que fue atropellada y asesinada por Bertorello mientras corría una picada en Córdoba en el 2011.

La mediática estalló de la furia y retrucó: "Disculpame pero no voy a permitir que hablés mal de una persona a la que quiero mucho. Metete en tu vida, y no opines de los demás. Hablar es gratis, por eso hablan los giles. Me han cansado ya".

Los mensajes que le enviaron a More Rial contra "El Maxi".

Sin embargo, el ida y vuelta no terminó ahí ya que el usuario volvió a contestarle: "No hablo mal, o qué te dijo, que fue una paloma lo que...". More cerró el tema con una contundente réplica: "Vos no tenés que opinar ni por qué meterte. No tenés ni un poco de idea de cómo fueron las cosas... mejor llamate al silencio y no opines de algo que no te incumbe".

Luego, con el paso de las horas, la influencer volvió a mencionar el tema y no dejó dudas respecto su posición: "Voy a hablar y aclarar unas cosas. Me llegaron muchos mensajes y me rompen los huev... Es mi vida y yo defiendo a quien se me cante las pelot... Siempre voy a defender a la persona que yo quiera y no tengo por qué fumarme lo que ustedes opinan, cuando no tienen nada que ver. Cuando tratan mal y hablan pelotudec..., guárdense sus comentarios y sigan su vida tranquilos a ver si su vida va mejor. Sigan hablando fantásmas".

