Nicole Neumann participa en "Los 8 Escalones" como jurada, acompañada de diferentes personalidades como Carmen Barbieri, Martín Liberman, Santiago do Rego y Guido Kaczka, quien conduce el ciclo. En esta ocasión, la ex pareja de Fabián Cubero debía hacer una representación de una pose para que los participantes adivinen cuál era. Vestida con un corto vestido amarillo y tacos, la modelo tuvo inconvenientes para cumplir su tarea.

“¿Cómo se llama esta pose? A: postura del águila, B: postura de la vela encendida, C: postura de la cuerda, D: postura del gato enojado”, arrancó diciendo Nicole Neumann en el programa de El Trece.

.

“Yo voy a hacer la postura y, cuando termino, me tienen que decir el nombre”, dijo para comenzar la trivia. “Vamos a ver si me sale, a ver si no me enrosco”, sumó a modo de advertencia por la pose difícil que debía ejemplificar. Enredó su pierna derecha sobre la izquierda, y trató de hacer lo mismo con sus brazos, tambaleándose de lado a lado para no caerse.

“Muy difícil así, quedé como un terito saltando, hay que hacerla quieta, descalza sin tacos”, afirmó. Por otra parte, ni Matías ni Laura, quienes eran los participantes de esa pregunta, lograron atinar la postura que representó Nicole Neumann.

Nicole Neumann es jurada especialista en moda, medio ambiente y cultura yogui

Por otro lado, Nicole se encuentra en un buen momento fuera de las pantallas. La modelo disfruta de su vida privada y su relación con el piloto Manu Urcera va como viento en popa. El pasado fin de semana, disfrutó de los días no laborales con sus hijas y su pareja con muchas actividades al aire libre. A través de su cuenta personal de Instagram, compartió en un collage todo lo que hicieron.

"Todo esto en un día", escribió en la historia, en donde se ve que hicieron manualidades, trabajaron la tierra y hasta germinaron semillas en vasos descartables. Además, disfrutaron del sol al lado de una pileta ya que el buen clima les jugó a favor.