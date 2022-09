Benjamín Vicuña se encuentra viviendo unas semanas de mucha tensión, tras la muerte de su padre y el aniversario de fallecimiento de su hija Blanca, ahora se suma su escandalosa separación con Eli Sulichin.

Si bien Yanina Latorre había asegurado que el actor chileno y la empresaria habían terminado su relación en muy buenos términos, en "Socios del Espectáculo" revelaron la terrible pelea que tuvieron.

"Me cansé de tus manipulaciones, estás todo el tiempo pendiente de lo que postea Eugenia. Nunca hiciste un esfuerzo por vincularte con mis chicos", le habría recriminado Vicuña a Sulichín, según contó la panelista Luli Fernández.

Benjamín Vicuña y Eli Sulichin se separaron en medio del escándalo.

Otra de las contundentes frases que el artista le habría dicho a su novia: "Me llamás y me cortás incesantemente, Estás hace diez días enloqueciéndome, dale que te dale. Basta de la China, Carolina y de tus amenazas".

Y cerró contundente: "Lo bueno nada. Yo ya vi lo bueno. Esto se terminó. Me tenés harto, sos una egoísta. Me cansé de tus manipulaciones y amenazas. Si tu padre se muere y me decís 'Estoy muy triste, no puedo seguir hablando' yo desaparezco para siempre"

Si bien Vicuña y Sulichin se conocieron en el bautismo de Ana, la beba de Pampita y Roberto García Moritán, la modelo de 44 años tomó partido y apoyó al papá de sus hijos Blanca, Bautista, Benicio y Beltrán. "No son amigas, se pelearon", reveló Karina Iavícoli sobre el vínculo entre las ex parejas de Benjamín.