Benjamín Vicuña terminó su última relación con Eli Sulichin con mucho misterio a su alrededor. Si bien la decisión la habría tomado la amiga de Pampita, hubo distintos conflictos que se revelaron tiempo después. Horas atrás, se sumó un nuevo capítulo de la ruptura.

El actor chileno no disfruta de hablar de su vida personal, aunque en su último reportaje tuvo buenas palabras para su ahora ex novia. "De Eli no tengo nada malo para decir, se llevó muy bien con mis hijos y lo demás pertenece a mi mundo personal", explicó durante su charla con Flor Peña en "La Put* Ama".

.

Como si fuera poco, Benjamín Vicuña se mostró molesto con el tratamiento de la noticia que tuvo la prensa. Yanina Latorre aportó nuevos datos en la emisión de "LAM" del martes, algo que no habría caído bien en la ex pareja de Pampita.

Eli Sulichin junto a Benjamín Vicuña.

"No terminó mal. Él no puede creer que Eli no lo elija, lo vamos a decir". explicó con sinceridad la esposa de Diego Latorre. Benjamín Vicuña no replicó dicha frase, aunque la panelista no terminó allí. "Eso habla mal de él. Te hirieron el orgullo, bancatelo", completó la amiga de Ángel De Brito.