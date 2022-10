Esta semana, el desesperado pedido de ayuda de Julio "Chino" Fernández, el marido de Camila Perissé, conmovió al público argentino. La popular actriz de 68 años se encuentra en un delicado estado de salud desde hace cuatro años, cuando un diagnóstico perjudicial la dejó sin la posibilidad de caminar.

¿Cuál es el problema de Camila Perissé?

Camila Perissé recordada como un sex symbol de los años 80', fue diagnosticada en 2018 con fibromialgía, una condición crónica y compleja que causa dolores generalizados y un agotamiento profundo. Para contrarrestar los efectos de la enfermedad, los médicos de la Clínica de Pergamino le recetaron una potente medicina que comenzó a causar estragos en su psiquis.

“A ella se la diagnostica con una fibromialgia y se la medica por casi dos años con un medicamento muy fuerte que se llama Pregabalina 300. Lo que ocurrió con esto es que le fue causando mucho daño en la psiquis y se fueron generando trastornos en la salud física”, detalló para Clarín Matías Garcete Suárez, abogado de la actriz, sobre el deterioro en su salud.

El abogado de Camila Perissé sostiene que sufrió de una mala praxis.

Más adelante, Julio Fernández afirmaría que el diagnóstico ofrecido en Pergamino era incorrecto, y que los profesionales habrían incurrido en mala praxis al recetarle la medicación equivocada. Camila Perissé fue trasladada a una clínica psiquiátrica de Mar del Plata y, tras el agravamiento general de su estado de salud, al hospital Bernardo Houssay de esa misma ciudad.

"La traje a Mar del Plata con 45 kilos, con su mente ida, no sabía quién era yo. Acá, en su lugar de nacimiento, le salvaron la vida. Llegó con una infección porque no la atendieron como correspondía en Pergamino", explicó en referencia a una denuncia que realizaron contra la clínica de rehabilitación por mala praxis.

En su peor momento, Camila Perissé no reconocía ni a su marido.

En abril de 2021, Camila se contagió de Covid-19 mientras estaba internada, y afortunadamente logró superar el virus pandémico. Su salud también parecía estar repuntando en los meses siguientes, alimentando la esperanza en su entorno. Sin embargo, la enfermedad que la plagaba no tardó en volver más fuerte que nunca.

Fue cuando contactó a una kinesióloga para una segunda opinión que Julio Fernández recibió una dura noticia: Camila Perissé no volverá a caminar, la enfermedad habiendo causado estragos irreparables en ambas piernas. A principios de este año, una foto de Camila en su silla de ruedas, publicada por el periodista Juan Etchegoyen, alertó al público del grave estado de salud de la querida artista argentina.

¿Cómo sigue la salud de Camila Perissé?

Camila Perissé y su marido enfrentan una peligrosa deuda por su tratamiento médico.

Esta semana, en contacto con el conductor de "Mitre Live", Julio "Chino" Fernández realizó su desesperado pedido de ayuda para poder continuar costeando los gastos de la atención médica de su esposa: "No puedo con los gastos, todo se ha ido al doble, yo esto no lo digo para dar lástima, pero tengo un problema cardíaco y estoy trabajando… hago changas con lo que puedo, hace un mes que me atrasé con los gastos y todo se fue al doble", sostuvo el marido de Perissé.

“Estoy debiendo casi 50 mil pesos de terapias, de pañales, me lo están pidiendo y no sé cómo hacer para pagar”, especificó. Sobre la salud de Perissé, Fernández comentó: "Camila ha mejorado muchísimo su parte cognitiva, sigue en silla de ruedas… pero está sufriendo, está triste porque se quiere ir, quiere estar conmigo, me dice que la saque, pero no entiende".

"No puedo más, estoy muy angustiado y agotado, estoy muy asustado, me acuesto destruido y como puedo salgo a la calle, como puedo, pero no sé de dónde sacar dinero", añadió, terminando su mensaje con un pedido a la audiencia: "No es mucho el dinero, pero para mí es muchísimo, pero si la gente puede colaborar que nos ayude para salir de esta situación… una deuda que me están pidiendo, y, por otro lado, los pañales, los terapeutas, es normal lo que me están pidiendo".