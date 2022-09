En el mundo de la farándula es conocida la dramática historia de Nazarena Vélez con Hernán Caire, que fueron pareja en los años 90. La panelista de LAM, ahora muy contenta porque su hija Barbie Vélez se convertirá en madre y muy enamorada de Santiago Caamaño, hizo fuerte revelaciones sobre su romance con Hernán, cuando vivió situaciones de violencia y fue filmada sin consentimiento.

Mientras en "LAM" debatían sobre la separación de Wanda Nara y Mauro Icardi, Ángel de Brito le preguntó a Nazarena Vélez si había sido engañada muchas veces.

Ante eso, Naza cambió la cara y respondió: "No me fueron muy infieles, pero sí me cag... Me acuerdo que me enteré de Caire, por ejemplo, que me había cag... y ya después nos separamos".

Nazarena Vélez y Hernán Caire, cuando eran pareja en los 90.

El conductor le dio la palabra para que detalle lo que padeció: "Tuvo el tupé de cag... con todo el mundo. Toda gente del medio, un atrevido. Encima era violento, celoso, insoportable", describió la angelita.

Ya en tren de confesiones, siguió hablando de su ex, a quien conoció cuando era bailarina de "A pleno sábado", que él conducía. "Un día vi videos. Él tenía el problema en la cabeza de filmarte sin tu consentimiento. Él tenía atrás del televisor, una camarita. Y yo nunca me había dado cuenta. Una vez lo encontré revisando el departamento. Ahí encontré todos los otros, con otras chicas", reveló la productora.

.

A pesar de que quiso dejarlo, Vélez indicó que Caire era violento y la obligaba a quedarse con él: "O me fracturaba un brazo, o se iba a la Iglesia y se golpeaba la cabeza... era una relación muy tóxica, que yo permití también. Lo sabía todo el mundo, pero nadie decía nada. Nadie se metía", agregó.

"Cuando vi esos videos casi me muero. No me importaron las mujeres, me importó verme a mí. Estar filmada sin saber... fue un shock para mí, fue como una violación para mí", aseguró.

Mirá el video de Nazarena Vélez hablando de su relación con Hernán Caire