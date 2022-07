De visita en el programa de Andy Kusnetzoff en la pantalla de Telefe, "PH Podemos Hablar", Tomás Fonzi sorprendió a todos los presentes y a los televidentes al relatar el espeluznante momento en el que casi muere al lanzarse de un avión con paracaídas.

Después que el conductor llamara al famoso punto de encuentro a todos los que habían sentido miedo en algún momento de su vida, el campeón de "MasterChef Celebrity 3", junto a Flor Torrente, avanzaron para contar sus historias.

El hermano de Dolores Fonzi comenzó ante las cámaras: "En un momento era adepto a saltar de los aviones. Hice varios saltos de bautismo, me anoté para el curso, porque saltás en tándem con otro tipo, sos como la mochilita de adelante con un señor. Caes desde 4 mil metros de altura, caída libre durante un minuto”.

Tomás Fonzi, Emiliano Pinsón, Flor Torrente, Pupi Zanetti y Nati Jota visitaron el programa de Andy Kusnetzoff.

Sin embargo, su experiencia no fue liberadora comparada con anteriores: “El tipo empezó a gritar: ‘no abre, no abre’, y yo me reía... el viento en la cara, y él seguía gritando: ‘no abre, no abre’, y en un momento me dice que iba a abrir el otro. En ese momento miro para arriba y lo veo todo enredado, moviéndose para todos lados”.

.

“Íbamos cayendo a toda velocidad y en un momento se abre ese mismo, no hizo falta abrir el otro. Volví a mirar para arriba y veo que los otros 15 que habían saltado y estaban muy alto, eso porque nosotros abrimos mucho más abajo de lo que debíamos”, detalló.

Y cerró conmocionado por las emociones a las que se enfrentó: “Ahí se me bajó la presión, me hiperventilé…pasa que fueron 5 minutos en los que podrían haber pasado cualquier cosa”.

¡Mirá el tenso momento que vivió Tomás Fonzi al lanzarse de un avión con paracaídas!