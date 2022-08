Una de las parejas que nació en "El Hotel de los Famosos" fue la de Emily Lucius y Martín Salwe. Si bien no formalizaron su relación, los dos comentaron que una vez terminado el reality, acordaron seguir saliendo y así lo hicieron.

.

"Con Emily vamos de a poco y nos vamos conociendo mucho más (...) No formalizo nada ni pongo título, soy fiel al concepto del todo fluye, si tiene que ser será y si no, no será", comentó el subcampeón al respecto.

Emily Lucius y Martín Salwe en "El Hotel de los Famosos".

De todos modos, hace poco salieron a la luz unas imágenes de la hermana de Belu Lucius muy cerca de Grego Rosello, lo cual despertó rumores de crisis en el incipiente romance.

En ese sentido, Estefi Berardi contó en "Mañanísima" que se puso en contacto con los ex integrantes del programa de famosos, para obtener información sobre su presente. "A Martín Salwe le pregunté si sigue con Emily y me dijo que sí, que a full", indicó la panelista al principio.

Emily Lucius, muy cerca de Grego Rosello en un boliche.

"Cuando le mandé a Emily la foto que me llegó de ella con Grego, me pone ‘jajaja, fue en el VIP, estábamos hablando, es casi familiar, hermano/primo, olvidate'", agregó Estefi sobre lo que le dijo la influencer.

En cuánto a su situación con Martín Salwe, la host digital de "Canta Conmigo Ahora" habría sido muy sincera. "Otra vez se ríe abajo y me pone: 'Mi corazón es de él'", fueron las palabras que Emily Lucius le mandó a la panelista de "LAM".

